Dešifriranje seksualne želje

U vremenu u kojem se o seksu govori više no ikad, ali ga se i dalje često pogrešno tumači, ugledna autorica, seksologinja i LELO ambasadorica u Španjolskoj, Valérie Tasso, poziva nas da preispitamo sve što mislimo da znamo o seksualnoj želji. U suradnji s brendom LELO, njezina nova knjiga „Sexual Desire: Everything You Want to Know" donosi hrabar i višeslojan pogled na to što zapravo znači željeti - emocionalno, fizički i kulturološki.

„Danas ljudi češće pate od nedostatka želje nego od njenog viška. Vidim to svakodnevno u svom radu - pogađa parove, samce, pa čak i mlade ljude. Mnogi misle da želja mora doći spontano, a ako se ne pojavi, misle da nešto s njima nije u redu. No ponekad je samo treba probuditi, nahraniti i dati joj prostora. Upravo o tome govori ova knjiga, kako se ponovno povezati sa svojom željom, umjesto da je se bojimo", objašnjava Tasso.

Kako bi dodatno potkrijepili uvide iz knjige stvarnim podacima, LELO je proveo istraživanje među više od 9000 ljudi diljem svijeta, pitajući ih kako danas doživljavaju, razumiju i izražavaju seksualnu želju.

Što je zapravo seksualna želja?

Općenito gledano, „želja" je pokretačka sila, energija koja nas motivira da težimo svojim snovima, projektima i potrebama. Seksualna želja može se opisati kao emocionalna i fizička privlačnost prema drugoj osobi, a može se iskazati na mnogo načina, od flerta do intimnog odnosa. Povezana je s reprodukcijom, ali i ključna za emocionalno povezivanje među ljudima. Kako autorica Tasso objašnjava u knjizi, „kemija seksualne želje uključuje složenu igru hormona, neurotransmitera i psiholoških čimbenika".

Prema istraživanju, 43 % ispitanika svoju seksualnu želju doživljava istovremeno psihološki i fizički, kao osjećaj koji je duboko isprepleten. Za 25 % ona prvenstveno dolazi iz uma, dok 20 % tvrdi da je uglavnom tjelesna, proizlazi iz tijela.

Seksualna želja nije isto što i privlačnost

Iako 15 % ljudi vjeruje da su seksualna želja i privlačnost jedno te isto, polovica ispitanika (50 %) smatra da su povezane, ali nisu ista stvar - što potvrđuje i znanost. Kako autorica Tasso objašnjava: „Privlačnost govori o tome tko vam je zanimljiv, dok je želja impuls da na tu privlačnost i reagirate... Oboje su važni aspekti seksualnosti, ali imaju različite karakteristike."

Drugim riječima, mogu se nadopunjavati, ali nisu zamjenjivi pojmovi. Možete osjetiti seksualnu želju, a da vas privlači neka konkretna osoba - i to nije nešto što možete (ili trebate) kontrolirati. Opustite se i ne osjećajte krivnju.

Višestruke želje - jedna stvarnost

Možete li istovremeno osjećati seksualnu želju prema više osoba? Apsolutno - većina nas to i čini. Čak 81 % ispitanika priznalo je da je u nekom trenutku osjetilo seksualnu želju prema više osoba odjednom. Umjesto prijetnje monogamiji, ovo pokazuje koliko je želja slojevita i fluidna.

Autorica Tasso nas podsjeća: „Želja nije isto što i ljubav. Osjetiti privlačnost prema nekome izvan veze ne znači da ste nevjerni već da ste ljudsko biće." Želja može poprimiti različite oblike - od romantične čežnje prema jednoj osobi do čisto tjelesne privlačnosti prema više njih. Ponekad se izražava i kroz poliamoriju, konsenzualne i otvorene veze s više partnera.

Seksualna želja nije konstantna

Dok neki ljudi često spontano osjećaju seksualnu želju, drugima treba više vremena i „zagrijavanja". Važno je znati da se razina seksualne želje može mijenjati tijekom života. Naše istraživanje pokazuje da čak 45 % ispitanika povremeno doživi gubitak libida što je posve normalno.

Na želju utječu brojni faktori: stres, zdravlje, dinamika odnosa, životna iskustva... Ključna poruka? Kako kaže i knjiga - promjene nisu neuspjeh. Otvorena komunikacija, znatiželja i uzajamna empatija mogu pomoći partnerima da pronađu novu ravnotežu i ponovno otkriju bliskost.

„U brendu LELO vjerujemo da seksualna edukacija mora ići dublje, dalje od pukih tehnika i orgazama, i krenuti od razumijevanja kako želja zapravo funkcionira. Knjiga i istraživanje potvrđuju ono što smo već dugo naslućivali: kad ljudi nisu sigurni, često ih preplave sram i šutnja. Ako želimo promijeniti način na koji pričamo o seksualnom blagostanju, moramo krenuti od otvorenog i iskrenog razgovora o želji", ističe Luka Matutinović, LELO CMO.

Možda vam ova knjiga neće dati sve odgovore, ali će vam zasigurno ponuditi osvježavajuću perspektivu - ukorijenjenu u znanosti, iskustvu i povijesti. „Sexual Desire: Everything You Want to Know" nije samo edukativno štivo - to je poziv na razmišljanje, istraživanje i dublje upoznavanje sebe. Neće riješiti baš svako pitanje, ali će vam sigurno promijeniti način na koji ih postavljate.

