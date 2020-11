Začini koji su zapravo lijek

Začini su obično dio kuhanja koji nam uvijek predstavlja problem - obično nam neki fali, star je ili izgubio je okus, pa onda pokušamo staviti nešto drugo... uglavnom, gnjavaža za većinu ljudi.

No, oni malo pametniji znaju da su oni sjajni za organizam na više načina. Osim što hrani daju bolji okus, čuvaju i naše zdravlje pa bismo im trebali posvetiti više pažnje u prehrani.

Cimet - ima specifičan okus, ali i miris, koji uvijek daje poseban štih svakoj slastici. Ali, osim toga, može biti i odlična zamjena za šećer u napicima, a s obzirom na to da bolje regulira razinu šećera u krvi, obavezno ga koristite.

Čili - izuzetno je zdrav, a kapsaicin ne uzrokuje čir nego ga sprječava uništavanjem štetnih bakterija, pa ga slobodno koristite u prehrani onoliko koliko možete podnijeti.

Đumbir - Umjesto svježeg đumbira, koji možete ribati i cijediti pa piti kako biste ojačali imunitet, kupite suhi, odnosno mljeveni. Pripremljen na taj način, ima još intenzivniji okus. Đumbir smiruje želudac, bogat je antioksidansima i zato je dobar protiv brojnih upalnih procesa u organizmu.

Kajenski papar - njime ćete začiniti i meso i povrće. Iako zapravo nije papar nego su to mljevene ljude papričite, jednako kao i one sadrže kapsaicin, a on je zdrav i daje pomalo ljutkast okus.

Kumin ili kim - od davnina se koristi kao začin i lijek, a tri puta brže pomaže da se istope kilogrami. Istraživanje koje su proveli iranski liječnici, pokazalo je da samo kašičica kima dnevno pomaže u mršavljenju te smanjuje obujam masnog tkiva i razinu kolesterola.