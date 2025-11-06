3 zimske supernamirnice

Dakle, zimske biljke su, naravno, zasitne i lako dostupne, no uz to mnoge od njih imaju pozitivan učinak na zdravlje srca i krvnih žila. Redovita konzumacija određenih zimskih plodova može pomoći u regulaciji kolesterola, snižavanju krvnog tlaka i zaštiti od upalnih procesa koji povećavaju rizik od srčanih bolesti. Prema raznim savjetnicima za prehranu, ovo su vrste zimskog povrća koje mogu pridonijeti zdravlju srca i krvnih žila.

Cikla - cikla je poznata po svojoj prirodnoj sposobnosti da širi krvne žile i poboljša protok krvi. Bogata je nitratima, koji se u tijelu pretvaraju u dušikov oksid - spoj koji opušta stijenke arterija i pomaže u regulaciji krvnog tlaka. Osim toga, cikla potiče stvaranje crvenih krvnih stanica i opskrbu stanica kisikom, što dodatno rasterećuje srce. Prema stručnjacima za prehranu, konzumacija svježe ili kuhane cikle nekoliko puta tjedno može imati dugoročne koristi za srčano zdravlje. Cikla također sadrži antioksidanse betalaine, koji djeluju protuupalno i smanjuju rizik od oštećenja krvnih žila.

Kelj - kelj je izvrstan izvor vitamina K, kalcija i vlakana, koji zajedno doprinose zdravlju krvnih žila i sprječavanju nakupljanja plaka u arterijama. Sadrži i lutein, karotenoid koji štiti stanice od oksidativnih oštećenja i čuva elastičnost arterija. Redovita konzumacija kelja pomaže u održavanju stabilne razine kolesterola i zdravog krvnog tlaka. Različiti stručnjaci ističu da kelj u kombinaciji s maslinovim uljem ili orašastim plodovima dodatno pojačava apsorpciju hranjivih tvari. Može se koristiti u juhama, varivima ili salatama, a uz raznovrsnu prehranu pomaže u očuvanju srca i cijelog krvožilnog sustava.

Kiseli kupus - kiseli kupus jedno je od najpoznatijih zimskih jela i prava riznica korisnih spojeva. Bogat je vitaminom C, vlaknima i probioticima koji jačaju imunološki sustav, ali i pomažu radu srca. Redovita konzumacija fermentiranih namirnica povezuje se s boljom regulacijom kolesterola i zdravijom crijevnom mikroflorom, koja posredno utječe na smanjenje upala u tijelu. Savjetnici za prehranu napominju da je kiseli kupus odličan izvor prirodnih probiotika, koji mogu pomoći i u snižavanju krvnog tlaka. Preporučuju se kao dodatak uz glavno jelo ili salatu, ali u umjerenim količinama zbog sadržaja soli koja se koristi u procesu kiseljenja.

Dakle, brzo na plac ;)