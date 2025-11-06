Važan vitamin za dobro jutro

popularni "vitamin sunca" mogao igrati važnu ulogu u očuvanju zdravlja s godinama. Znanstvenici su otkrili da svakodnevno uzimanje vitamina D pomaže u očuvanju telomera, sićušnih zaštitnih završetaka na našoj DNK koji štite stanice prilikom njihove diobe.

Telomeri se nalaze na krajevima svakog od naših 46 kromosoma. Njihova je uloga da štite DNK tijekom svakog dijeljenja stanice. Kako starimo, telomeri se prirodno skraćuju, a kada postanu prekratki, stanice se više ne mogu dijeliti i postupno umiru. Skraćeni telomeri povezani su s raznim bolestima starenja, uključujući rak, srčane bolesti i osteoartritis.

Na njih negativno utječu faktori poput pušenja, kroničnog stresa i depresije, a dodatno ih oštećuju i upalni procesi u tijelu.

Nova studija daje nadu

U istraživanju provedenom na Sveučilištu Augusta u SAD-u znanstvenici su pet godina pratili 1031 osobu prosječne dobi od 65 godina. Polovica sudionika svakodnevno je uzimala 2000 međunarodnih jedinica (IU) vitamina D, dok je druga polovica primala placebo. Duljina njihovih telomera mjerena je na početku istraživanja, nakon dvije i nakon četiri godine.

Rezultati su pokazali da su telomeri u skupini koja je uzimala vitamin D očuvani u prosjeku za 140 baznih parova više u usporedbi s placebo skupinom. Budući da se prirodnim starenjem telomeri skrate za oko 460 baznih parova tijekom deset godina, ovaj rezultat smatra se značajnim.

Ovo nije prvo istraživanje koje ukazuje na koristi vitamina D za telomere. Slične učinke pokazala je i mediteranska prehrana, poznata po protuupalnim svojstvima.

Više od zdravih kostiju

Vitamin D najpoznatiji je po svojoj ulozi u zdravlju kostiju jer pomaže apsorpciji kalcija. Međutim, on također podržava imunološki sustav. Dosadašnja istraživanja pokazala su da vitamin D može smanjiti učestalost respiratornih infekcija, osobito kod osoba koje imaju njegov manjak. Pojavile su se i naznake da bi mogao pomoći u prevenciji nekih autoimunih bolesti, poput reumatoidnog artritisa, lupusa i multiple skleroze, iako su za to potrebna dodatna ispitivanja.