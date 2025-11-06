Orašati plodovi kao najbolji međuobrok

Naravno da kvalitetne promjene u prehrani mogu igrati ključnu ulogu u prevenciji i smanjenju rizika srčanih bolesti. Novo istraživanje donosi dodatne dokaze o tome kako određene namirnice mogu pomoći u očuvanju zdravlja srca i smanjenju smrtnosti povezane s kardiovaskularnim bolestima.

Riječ je o orašastim plodovima koje stručnjaci već dugo povezuju sa zdravljem srca. Novo istraživanje koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta Loma Linda analiziralo je podatke više od 80.000 odraslih osoba iz SAD-a i Kanade u sklopu dugogodišnje Adventist Health Study 2.

Sudionici su praćeni više od deset godina, a rezultati su pokazali da osobe koje redovito jedu orašaste plodove imaju oko 14 posto manji rizik od smrti zbog kardiovaskularnih bolesti i 19 posto manji rizik od smrti zbog ishemijske bolesti srca u usporedbi s onima koji ih jedu rijetko.

"Male količine nekoliko puta tjedno mogu donijeti dugoročne prednosti"

Istraživači su posebno izdvojili orahe, bademe i indijske oraščiće, koji su pokazali još izraženije koristi od kikirikija. "Oni koji češće konzumiraju orašaste plodove imaju znatno niži rizik od srčanih bolesti, bez obzira na to koji tip biraju", navodi tim sa Sveučilišta Loma Linda. Dodaju da su rezultati ostali dosljedni čak i nakon što su uzeli u obzir razlike u dobi, načinu života i prehrambenim navikama sudionika.

Stručnjaci poručuju da nije potrebno u potpunosti mijenjati prehranu kako bi se vidjele koristi.

"Već male količine nekoliko puta tjedno mogu donijeti dugoročne prednosti", ističu autori studije. Savjetuju biranje nezasoljenih ili lagano posoljenih orašastih plodova i povremenu zamjenu manje zdravih grickalica orašastima. Takva jednostavna promjena u prehrani može pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti i pridonijeti dugoročnom zdravlju srca.