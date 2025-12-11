Kada najbolje radimo neke stvari - po godinama

Mudrost dolazi s godinama, no i prije toga naš mozak sposoban je za čudesne stvari, pa nije loše znati kada ćemo neke stvari usvojiti najbolje i najbrže:

7/8 godina - učenje stranog jezika najbolje nam ide u ranoj mladosti, prije puberteta, no ne baš na način na koji se to radi u školama

18 godina - mozak nam najbolje procesira informacije kad postanemo punoljetni, pa ako ste ikad spremni za upis na neki fakultet sa zahtjevnim prijemnim - to je upravo tada.

22 godine - pamćenje imena najbolje nam ide u tim godinama, pa nema šanse da zaboravite nečije ime čim ga čujete

23 godine - zadovoljstvo životom prvi se puta pojavljuje u ovoj godini

25 godina - tada nam mišići postaju najjači, a takvi će ostati i sljedećih 10 do 15 godina, zavisno od života kakav vodimo

26 godina - zasnivanje obitelji bit će najučinkovitije i najdulje trajati ako se oženite i dobijete dijete u ovim godinama

28 godina - izdržljivost je tada na vrhuncu, što su pokazala istraživanja najboljih maratonaca

30 godina - najčvršće kosti su baš tada, no ako pazite na uzimanje kalcija i vitamina D, njihova gustoća ostat će odlična i dugo nakon toga

32 godine - prepoznavanje lica najbolje nam ide u ovim godinama

40 godina - najveća otkrića događaju se na pragu petog desetljeća, pitajte nobelovce ako ne vjerujete

40/50 - peto i šesto desetljeće života vrijeme je kad najbolje razumijemo tuđe emocije

50 godina - aritmetika nam ide od ruke kao nikada u životu

69 godina - drugi vrhunac zadovoljstva životom

kasne 60-te i 70-te - imamo najbogatiji rječnik

Eto, pa vi vidite što vas čeka (ili što ste već propustili).