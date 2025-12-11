Metode mršavljenja iz cijelog svijeta

1. Tajland - tajlandska hrana spada među najzačinjenije u cijelom svijetu. Feferoni ubrzavaju metabolizam, ali prava korist tako začinjene hrane jest da ublažava apetit u malim količinama. Naime, mnogi ljudi jedu prebrzo i na taj način unesu u organizam više no što im je potrebno. Sporije jedenje dobra je metoda za mršavljenje, a začinjena hrana to samo olakšava.



2. Brazil - tradiocionalna brazilska prehrana koja se sastoji uglavnom od riže i graha smanjuje rizik od pretilosti za 14 posto u odnosu na tipičnu zapadnjačku kuhinju. Razlog tomu jest što je bogata vlaknima te ne sadrži mnogo masti, što stabilizira nivo šećera u krvi.



3. Indonezija - islam, vodeća religija u toj zemlji, potiče na povremeni post. Premda stručnjaci ne preporučaju post kao metodu mršavljenja, umjerena primjena može pomoći kontroli apetita, kao i očuvanju zdravlja jer se na taj način izbacuju toksini iz tijela.



4. Poljska - Poljaci tipično potroše samo 5 posto obiteljskog budžeta jedući po restoranima. Kako biste uštedjeli novac, i zadržali kilograme, obratite pozornost na to koliko često jedete vani. Ljudi koji se tako hrane, uglavnom po fast food restoranima, konzumiraju manje zdravu hranu i brže dobivaju na težini.



5. Njemačka - impresivnih 75 posto Njemaca svakodnevno doručkuje. Nutricionisti često upozoravaju kako nije dobro preskakati doručak, no nedavne studije to samo potvrđuju. Britanski znanstvenici otkrili su da ako preskočite doručak, mozak će slati signale poradi kojih će vas više privlačiti visokokalorična hrana.



6. Nizozemska - broj bicikala nadmašuje broj stanovnika u toj zemlji, a iznosi 18 milijuna : 16,5 milijuna. 54 posto Nizozemaca koristi bicikl za dnevne aktivnosti poput šopinga ili odlaska na posao. Prosječni NIzozemac prijeđe 870 km godišnje biciklom. Ako ste prosječne težine i pedalirate umjerenim tempom, možete potrošiti oko 550 kalorija u sat vremena.



7. Južna Afrika - rooibos čaj pije se u cijeloj zemlji, a prirodno je sladak pa ga se ne treba dodatno zaslađivati. Mnoge kulture pijenja čaja generalno imaju niži nivo pretilosti. To može biti zbog posebnih sastojaka, poput katehina, koje sadrže određeni čajevi, a pijenjem čaja ublažava se i glad.



8. Mađarska - Mađari vole ukiseljeno povrće, a njegova konzumacija pomaže mršavljenju vjerojatno zbog octa u kojem se nalazi. Sve je više dokaza da octena kiselina snižava krvni tlak, nivo šećera u krvi, a spriječava i formiranje masnih naslaga.



9. Indija - nedavne studije pokazale su da praktikanti joge imaju manji indeks tjelesnih masnoća od ostalih vježbača. Za to vjerojatno ima više razloga. Joga se uglavnom vježba na prazan želudac, te može izgraditi mišiće što poboljšava metabolizam. Osim toga, umiruje te potiče pažnju što također pomaže prilikom procesa mršavljenja.



10. Japan - u ovoj zemlji većina ljudi prakticira dnevni drijemež od 20 do 30 minuta. Sve je više dokaza koji upućuju na to da nedostatak sna povećava rizik od pretilosti. Za to su odgovorna dva hormona: leptin, koji signalizira sitost i grelin, koji potiče glad. Što manje spavate veći će biti nivo grelina, a manji nivo leptina u krvi.

