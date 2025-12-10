I previše i premalo sna uzrokuje debljanje

Ako ste mlađe životne dobi, a spavate premalo ili previše moguće je da se počnete debljati u području struka, otkrilo je novo američko istraživanje.

Ranijim studijama već je potvrđena povezanost između nesanice i kroničnog manjka sna s debljanjem te dugoročnim rastom rizika za razvoj dijabetesa, a novom studijom otkriveno je kako i pretjerivanje sa spavanjem može imati slične učinke.

Prema rezultatima istraživanja objavljenima u časopisu Sleep, osobe mlađe od 40 godina koje redovno spavaju pet ili manje sati imaju veće šanse za debljanje u području struka te nakupljanje masnih naslaga oko organa.

Iste rezultate pokazalo je i ispitivanje provedeno na osobama koje spavaju osam ili više sati no kod njih je problem puno manje izražen nego kod osoba koje spavaju premalo.

Kod osoba starijih od 40 godina problemi s debljanjem koje uzrokuje premalo ili previše sna nisu primijećeni.

"Dovoljno sna koji je tijelu potreban za kvalitetan odmor i regeneraciju iznimno je važno za održavanje normalne tjelesne težine i cjelokupnog zdravlja organizma", istaknuli su znanstvenici koji su proveli istraživanje.

Liječnici vjeruju kako trajanje sna utječe na indeks tjelesne mase zbog uloge spavanja u regulaciji hormona odgovornih za apetit, ali i onih odgovornih za raspoloženje što u konačnici ima i utjecaja na razinu energije i želju za kretanjem, ključnih stvari za održavanje dobre tjelesne linije.