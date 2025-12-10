Najzdraviji doručak za mršavljenje

Zdrav doručak najčešće povezujemo s nekim egzotičnim namirnicama koje bi nam trebale osigurati energiju i sitost do ručka, no istina je potpuno drugačija - najzdraviji doručak je vrlo jednostavan i dostupan, a radi se o dobroj staroj zobenoj kaši.

Zanimljivo istraživanje podijelilo je ispitanike u tri grupe, a svaka je imala drugačiji doručak - jedni su jeli cornflakese, drugi zobenu kašu, dok su treći preskočili doručak i pili vodu. Prve su dvije grupe pojele po 350 kalorija.

Nakon toga su tijekom sljedeća tri sata bilježili osjećaj sitosti, uz uzimanje krvi kako bi se pratile razine šećera i inzulina krvi, a na kraju su svi dobili ručak koji su trebali jesti sve dok ne budu siti.

Rezultati su nedvojbeno pokazali da je zobena kaša bila najbolji izbor - ispitanici koji su je konzumirali imali su najveći osjećaj sitosti tijekom jutra, a za ručak su pojeli 31 posto kalorija manje, dok su oni s viškom kilograma pojeli čak pola kalorija manje za ručak.

S druge strane, grupa koja je jela cornflakese imala je nakon tri sata jednak osjećaj gladi kao i oni koji nisu doručkovali, a za ručak su obje grupe pojele jednak broj kalorija.

Zašto su rezultati toliko prevagnuli u korist zobene kaše? Jednostavno, ona je puna prehrambenih vlakana koja povećavaju volumen hrane u želucu, što uspješno održava razinu sitosti u dužem periodu, a uz to stimulira probavu i pokreće metabolizam, omogućavajući na taj način izgaranje dodatnih kalorija i mršavljenje.

Dodatni blagotvorni učinci zobene kaše:

Smanjuje rizik od raka - sve cjelozrnate namirnice, pa i zob, smanjuje rizik od nastanka raka debelog crijeva, a dodatno je potvrđeno i da ima isti učinak na razvoj raka dojke, jajnika i prostate.

Snižava kolesterol - vlakna koja sadrži vezuju masnoće na sebe, snižavajući razinu lošeg LDL kolesterola u krvi, štiteći pritom zdravlje krvožilnog sustava i sprječavajući srčani i moždani udar.

Snižava krvni tlak - izuzento moćan saveznik u borbi protiv visokog tlaka zbog sastojka lignana, redovitim uzimanjem snižava tlak do 30 posto.