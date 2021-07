Ukratko - jedite lubenice!

Vjerojatno ne treba ni naglašavati kako su lubenice prava ljetna hrana i da ih trebate jesti kad god je to moguće.

Osim što su iznimno osvježavajuće, postoje i drugi razlozi zbog kojih biste lubenicu što prije trebali uključiti u svoju prehranu.

Bolji seksualni život - mnogi stručnjaci preporučuju lubenice u prehrani jer je utvrđeno da sadrži citrulin koji ima učinke slične Viagri. Kada uđu u tijelo, pretvaraju se u arginin - aminokiselinu koja je korisna za krvožilni sustav jer daje elastičnost stijenkama arterija. Lubenica se preporučuje i u dijetama za mršavljenje jer ima malo kalorija i daje osjećaj sitosti. Potiče izlučivanje toksina iz tijela, poboljšava rad bubrega.

Jači imunitet - konzumiranje lubenica može ojačati vaš imunološki sustav jer one imaju visok sadržaj vitamina C, koji je snažan antioksidans, a pomaže u sprječavanju raznih bolesti. Uz to, redovito konzumiranje namirnica koje sadrže vitamin C može zaštititi i same tjelesne stanice od brojnih štetnih čimbenika.

Štite srce i krvožilni sustav - lubenica je bogata likopenom - antioksidansom koji prevenira bolesti srca i krvožilnog sustava. To voće sadrži i prehrambena vlakna koja smanjuju razine lošeg kolesterola, kao i kalij koji snižava krvni tlak.