Kako se što prije riješiti žgaravice?

Dobro ste se najeli, štoviše više puta i odjednom osjećate neugodno pečenje u prsima? Vjerojatno je riječ o žgaravici, simptomu refluksa kiseline koji nastaje kada se želučana kiselina vraća u jednjak. Iako je za većinu to tek povremena neugodnost, to ne znači da je morate trpjeti. Brzo olakšanje možda se već nalazi u zdjeli s voćem na vašem stolu - i to u obliku banane, piše EatingWell.

Kako banane pomažu kod žgaravice

Banane su bogate vlaknima koja potiču probavu i sprječavaju zadržavanje hrane u želucu. Kada se hrana predugo zadržava, želudac proizvodi više kiseline, što povećava rizik od žgaravice. Istraživanja su pokazala da prehrana bogata vlaknima može ojačati donji ezofagealni sfinkter, mišić koji sprječava vraćanje kiseline. Jedna banana srednje veličine sadrži oko 3 grama vlakana, uključujući pektin, koji hrani dobre crijevne bakterije i tako doprinosi zdravlju probavnog sustava.

Banane su lako probavljive i gotovo bez masnoća, što ih čini idealnom namirnicom za ublažavanje žgaravice. Hrana bogata mastima može opustiti sfinkter jednjaka i pogoršati simptome, stoga se uz banane preporučuju i druge namirnice s niskim udjelom masti, poput jaja, nemasnih mliječnih proizvoda i piletine bez kože.

Za razliku od kiselog voća poput agruma ili rajčica, banane imaju nisku kiselost i mogu pomoći u neutralizaciji želučane kiseline. Neka istraživanja sugeriraju da banane mogu stvoriti i zaštitni sloj na sluznici jednjaka, štiteći je od oštećenja.

Banane su također pune antioksidansa koji se bore protiv upala. Iako neće izliječiti gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB) - kronično stanje koje može dovesti do upale pa čak i raka jednjaka - njihovi antioksidansi mogu pružiti dodatnu zaštitu. Ipak, ako često patite od žgaravice, ključno je posavjetovati se s liječnikom.