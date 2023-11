Tri namirnice koje možete jesti navečer

Dakle, ako slušamo liječnike i nutricioniste, zapravo postoje samo tri namirnice koje biste trebali jesti noću, a koje neće negativno utjecati na vašu težinu ili zdravlje.

Bowring upozorava da je najbolje izbjegavati obroke kasno navečer jer to može utjecati i na vašu težinu i na spavanje. No, ako baš morate jesti navečer, najbolje je da to budu orašasti plodovi. Ona preporučuje da pojedete malu šaku orašastih plodova - badema, makadamije ili lješnjaka. Te će vam namirnice dati i proteine i zasite masti pa nećete biti gladni prije spavanja, objasnila je.

Orašasti plodovi - prema Klinici Mayo, postoji nekoliko načina na koje uključivanje orašastih plodova u zdravu prehranu može poboljšati zdravlje vašeg srca i cjelokupno zdravlje. "Istraživanje je pokazalo da česta konzumacija orašastih plodova smanjuje razinu upale povezane sa srčanim bolestima i dijabetesom", objašnjavaju njihovi stručnjaci. Točnije, orašasti plodovi mogu poboljšati zdravlje arterija, smanjiti upalu povezanu sa srčanim bolestima, smanjiti rizik od krvnih ugrušaka, smanjiti rizik od hipertenzije i smanjiti razinu "lošeg kolesterola".

Sjemenke - Bowring preporučuje jesti sjemenke ako osjećate potrebu za grickalicama prije spavanja. Oni su slični orašastim plodovima po svom prehrambenom profilu: bogati su vlaknima, zdravim masnoćama, proteinima i vitaminima. Ona dodaje da sjemenke suncokreta mogu biti posebno korisne jer su prepune minerala pa vam mogu pomoći u spavanju.

Zlatno mlijeko - posljednja opcija koju preporučuje ova naturopatska liječnica jest "zlatno mlijeko" koje može biti izuzetno korisno ako se popije prije spavanja. Ovo je obično domaća mješavina biljnog mlijeka, kurkume i drugih začina. Bowring ga radi od mlijeka od orašastih plodova, kurkume i cimeta, a najčešće koristi bademovo mlijeko. "Zagrijte mlijeko i popijte napitak neposredno prije spavanja. Fantastično je za dobar san, kurkuma je bogata antioksidansima, a napitak djeluje i protupalno."

Eto, i to smo vam riješili ;)