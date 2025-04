Torta od mrkve: nova zvijezda blagdanskog stola

Pripreme za Uskrs već su počele, a s njima i vječno pitanje - koje slastice pripremiti za blagdanski stol? Dok neki vole klasike poput pince i orahnjače, drugi pak vole eksperimentirati i uvoditi nove obiteljske tradicije. Jedan od recepata koji će zadovoljiti i ljubitelje tradicije i one koji vole nešto drugačije jest Torta od mrkve.

Gotovo svatko u hladnjaku ima višak mrkve, osobito nakon pripreme neizostavne Francuske salate. Umjesto da ostane neiskorištena, od mrkve možete pripremiti novi blagdanski desert. Uz praktične kuhinjske uređaje koji ne zauzimaju mnogo prostora u kuhinji, poput Kenwood GO kolekcije, priprema uskrsnih jela i Torte od mrkve je brza, jednostavna i bez stresa.

Za pripremu Torte od mrkve bit će vam potrebno:

Biskvit - sastojci 1:

230 g glatkog brašna

2 žličice sode bikarbone

1 žličica praška za pecivo

280 g šećera

Biskvit - sastojci 2:

220 ml mlijeka

180 ml ulja

3 jaja

1 žlica soka od limuna

1 žlica ekstrakta vanilije

280 g šećera

Biskvit - sastojci 3:

320 g naribane mrkve

120 g kokosovog brašna

60 g nasjeckanih oraha

naribana korica 1 naranče

Krema:

400 g šećera u prahu

180 g krem sira

90 g maslaca

1/2 žličice ekstrakta vanilije

Za početak, očistite mrkvu i krupno ju naribajte uz pomoć MultiPro GO uređaja s nastavkom za ribanje. Potom zamijenite nastavak za ribanje nožem za sjeckanje i u samo par sekundi usitnite orahe na malo krupnije komadiće. Maslac narežite na kockice i ostavite na sobnoj temperaturi da omekša.

Potom zagrijte pećnicu na 180° C i obložite okrugle kalupe papirom za pečenje. U posudu Kenwood Go kuhinjskog uređaja dodajte sastojke 1 za biskvit, postavite zaštitu od prskanja koja dolazi s uređajem te miješajte na brzini 2, desetak sekundi. Dodajte i sastojke 2 za biskvit te nastavite miješati na istoj brzini još 30 sekundi. Nakon toga dodajte treću grupu sastojaka za biskvit i miješajte na brzini 4 dok se sastojci ne sjedine. Smjesu ravnomjerno rasporedite u pripremljene kalupe i pecite 30 minuta. Kad su biskviti pečeni, ostavite ih da se hlade u kalupima 10 minuta, a zatim ih prebacite na rešetku i pustite da se potpuno ohlade.

Za to vrijeme operite posudu Kenwood Go uređaja ili uzmite novu posudu kako biste s QuickMix Go ručnim mikserom pripremili kremu. U posudu dodajte sve sastojke za kremu i miksajte na brzini 4, jednu minutu. Kad je krema gotova, stavite je u hladnjak na 10 minuta.

Nakon što se krema i biskviti ohlade, vrijeme je za završni korak - slaganje torte. Položite prvi biskvit na pladanj za posluživanje i premažite ga kremom. Na vrh stavite drugi sloj biskvita i premažite ostatkom kreme. Tortu ukrasite po želji. Ako vam je ostalo viška oraha, dodatno ih usitnite i posipajte po torti ili ju ukrasite čokoladnim jajima, koja će sigurno razveseliti mališane okupljene oko blagdanskog stola.

Možda su upravo ovi blagdani idealna prilika da isprobate nešto novo. Sočna torta od mrkve savršeno će se uklopiti u svaki blagdanski jelovnik, a zahvaljujući jednostavnoj pripremi uz Kenwood Go kolekciju uređaja, ostaje vam više vremena za ono najvažnije - opuštanje i druženje s najmilijima.