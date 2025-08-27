Tri laka trika za bolje pamćenje

Tek toliko da znate, svatko može usvojiti kako bi poboljšao svoje pamćenje, što je ključno za očuvanje kognitivnog zdravlja, osobito u starijoj dobi. Liječnik koji na društvenim mrežama objavljuje kratke videozapise podijelio je korake koji pomažu da lakše pamtimo informacije.

Ponavljajte s vremenskim razmakom - neurolog preporučuje da se informacije usvajaju kroz dulja razdoblja umjesto da se sve pokuša zapamtiti odjednom, što je poznato kao "štrebanje". "Koristite razmaknuto ponavljanje umjesto 'štrebanja'", naglasio je. "Dokazano je da pregledavanje informacija u sve dužim intervalima tijekom vremena učvršćuje dugoročno pamćenje, pa umjesto da sve zapamtite u jednoj noći, ponovno posjetite ključne koncepte nekoliko dana kasnije, zatim tjedan dana kasnije, pa mjesec dana kasnije."

Poučavajte ono što učite - njegov prvi savjet je prenošenje novostečenog znanja drugima. Time se, kako objašnjava, ne samo produbljuje vlastito razumijevanje teme, već se sjećanje čini dugotrajnijim. "Primjerice, ako danas naučite novi pojam, pokušajte ga objasniti prijatelju, partneru ili čak kućnom ljubimcu", savjetuje liječnik. "Samo verbaliziranje pomaže. Kada nekome objašnjavate informaciju, vaš mozak pojačava svoje veze, čineći pamćenje trajnijim." Dodao je kako je ovaj fenomen poznat kao "efekt protežea", jer nas podučavanje tjera da dublje obradimo informacije, što poboljšava razumijevanje i prisjećanje.

Uključite više osjetila - zadnji savjet odnosi se na istovremeno korištenje više različitih osjetila pri učenju. "Umjesto da samo nešto čitate, pokušajte to pjevati naglas, zapisati ili povezati s vizualnim prikazom ili pokretom. Što više osjetila uključite, to ćete jače pamćenje stvoriti", ističe dr. Cheng. Ova se tehnika temelji na teoriji dvostrukog kodiranja, koja je pokazala da uparivanje informacija s vizualnim slikama značajno poboljšava mogućnost prisjećanja. Dr. Cheng je podijelio i specifičnu metodu koju je i sam koristio. "Jedan snažan primjer toga je tehnika palače pamćenja, koju sam osobno koristio tijekom studija medicine", nastavio je. "Ova metoda uključuje povezivanje informacija s poznatim lokacijama, zamišljajući postavljanje svake činjenice unutar različitih soba vaše kuće, a zatim mentalno prolazeći kroz njih kako biste kasnije dohvatili informacije."

