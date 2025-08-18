Zdravstveni rizici maltodekstrina

Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) navodi da je maltodekstrin siguran aditiv u hrani. Međutim, on hrani dodaje mnogo beskorisnih kalorija. Konzumiran u prekomjernim količinama, uzrokuje zdravstvene probleme - izuzetno je loš za metabolizam jer mu nedostaje nutritivna vrijednost, a također može povećati šećer u krvi.

Opasnosti uključuju:

- gastrointestinalne simptome, poput plinova i proljeva. Grčevi, nadutost, zatvor i iritacije kože neke su od reakcija prijavljenih nakon konzumacije hrane s maltodekstrinom.

- uzrokuje crijevne poremećaje tako što podržava bakterije koje oštećuju crijeva. Također pomaže u preživljavanju salmonele koja može dovesti do teških infekcija. Povećava i prijanjanje E. coli i drugih bakterija na crijevne stanice potičući stvaranje biofilma ili upale koja može rezultirati bolešću crijeva.

- istraživanja su identificirala nekoliko zdravstvenih problema, uključujući rak, Alzheimerovu bolest, oštećenje bubrega, poteškoće s reprodukcijom i alergije koje može uzrokovati maltodekstrin proizveden iz genetski modificiranog kukuruza.

- jedna čajna žličica sadrži gotovo 30 kalorija i 3,8 grama ugljikohidrata. To je sva nutritivna vrijednost maltodekstrina jer ne sadrži vitamine ni minerale. Obrađuje se u tolikoj mjeri da se iz njega uklanjaju sve druge hranjive tvari.

- uzrokuje skokove šećera u krvi zbog visokog glikemijskog indeksa, što je posebno opasno za osobe s dijabetesom ili inzulinskom rezistencijom. Dok je glikemijski indeks šećera 65, maltodekstrin ga diže na 106 do 136 i prilično se brzo apsorbira u krvotok.

- visokokalorična vrijednost maltodekstrina može dovesti do debljanja i pretilosti, zajedno s povezanim zdravstvenim komplikacijama.

Proizvođači uvelike koriste maltodekstrin u sportskim napicima i energetskim pićima. Deklariraju ga kao izvor energije, gorivo za mišiće i pomoć za bolje vježbanje. Međutim, preporučuje se samo osobama koje naporno treniraju. Ako se ne vježba satima, obično nema potrebe za tolikom energijom.