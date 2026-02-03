Tri navike za bolje zdravlje srca

Postoje brojni lijekovi koji pomažu osobama sa srčanim tegobama, stručnjaci ističu da se, ako ne postoji urođena ili genetska sklonost kardiovaskularnim bolestima, puno može učiniti i kroz svakodnevne životne navike. Prema njihovim riječima, zdrave i razborite navike mogu igrati ključnu ulogu u smanjenju rizika. Ovo su neke od najvažnijih.

Dovoljno sna - san je iznimno važan za cjelokupno zdravlje i utječe na brojne tjelesne procese, uključujući zdravlje srca. Dugotrajan manjak sna ili učestale neprospavane noći ne uzrokuju samo umor i loše raspoloženje, već mogu povećati i rizik od srčanih bolesti. Stručnjaci iz American Heart Association navode da "većini odraslih treba 7 do 9 sati sna svake noći", dok djeca trebaju i više, ovisno o dobi. Ističu i da kvalitetan san potiče oporavak organizma, poboljšava funkciju mozga i smanjuje rizik od kroničnih bolesti, piše SheFinds.

Pozitivne društvene interakcije - nedostatak druženja i socijalnih kontakata može negativno utjecati na zdravlje, uključujući i zdravlje srca. Održavanje bliskih i pozitivnih odnosa s drugima može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti, pokazalo je istraživanje koje je proveo Achamyeleh Birhanu Teshale, doktorand s Monash University. U studiji je naveo da su "bliska prijateljstva kod žena, osobito ona u kojima se dijele osobne teme, povezana s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti", dok su se muškarci češće družili kroz natjecateljske aktivnosti, što je također moglo imati pozitivan učinak na zdravlje srca.

Više tjelesne aktivnosti - tjelovježba se već dugo smatra jednim od najučinkovitijih načina za očuvanje zdravlja srca jer jača kardiovaskularni sustav i pozitivno djeluje na cijeli organizam. Redovita fizička aktivnost može značajno smanjiti rizik od srčanih bolesti, osobito kod osoba koje su zabrinute za zdravlje srca. "Tjelesna aktivnost pomaže u smanjenju stresa jer potiče lučenje endorfina i drugih hormona dobrog raspoloženja", kaže obiteljska liječnica Evelyn Darius, dodajući da redovito vježbanje poboljšava zdravlje srca, kognitivne funkcije i pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine.

Sve u svemu, vraćamo se tamo gdje uvijek završavamo, očito... vježbanje je ključ zdravlja u bilo kom pogledu, pa onda... vježbajte!