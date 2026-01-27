Treba li vam svakodnevni aspirin "za svaki slučaj"?

I sami znate da je aspirin stvaran lijek za neke stvari, a ne samo "nešto što pijem svaki dan za svaki slučaj", no ako to radite, moglo bi postati problematično.

Naime, iako niska doza aspirina (lijek koji "razrjeđuje krv") može smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara kod osoba s visokim rizikom, kod zdravih ljudi korist je najčešće minimalna - dok nuspojave mogu biti ozbiljne.

Moguće nuspojave

Prema britanskom javnozdravstvenom sustavu (NHS), aspirin najčešće izaziva blaže probavne tegobe i lakše krvarenje. No, iako rjeđe, mogu se javiti i puno teže komplikacije.

Među alarmantnim simptomima su, recimo, krv u stolici ili povraćanje krvi, krv u mokraći ili iskašljavanje krvi, a ako imate problem s jetrom, imat ćete tamniju mokraću i imati žutilo kože ili bjeloočnica.

Ozbiljne nuspojave mogu uključivati i čir na želucu, oticanje udova (zbog zadržavanja tekućine), bolove u zglobovima šake i stopala, pa možda i tešku alergijsku reakciju.

Upozorenje stručnjaka

Profesor Malcolm Finlay, kardiolog iz Barts Heart Centra u Londonu, posebno je apelirao na one koji aspirin uzimaju svaki dan, a nemaju potvrđene srčane ili krvožilne probleme.

"Za pacijente koji su već pretrpjeli srčani ili moždani udar i dalje postoje dobri razlozi za svakodnevno uzimanje aspirina. No za sve ostale korist je vrlo mala", rekao je. Naglasio je i da nuspojave nisu nimalo bezazlene: krvarenje u želucu može izazvati jake bolove danima, a krvarenje u mozgu može završiti smrtonosno.

"Aspirin, kao ni lijekovi protiv žgaravice poput omeprazola, ne bi se smjeli uzimati dugoročno. Postoji razlog zašto ga zdravstveni sustav više ne preporučuje na taj način - danas postoje bolje terapije za kardiovaskularne bolesti, s manje štetnih posljedica", zaključio je Finlay.

Sve u svemu, nije šala, prvo se posavjetujte sa svojim liječnikom, pa tek onda krenite uzimati ako je potrebno...