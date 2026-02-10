Jutro je pravo vrijeme za čuvanje zdravlja

Dakle, kad bi čovjek trebao paziti na svoje zdravlje? Naravno, uvijek i svugdje, no ipak postoji jedno doba dana kad smo najranjiviji i trebali bi se bolje paziti...

Naime, zdravlje je naše najveće blago, složit će se svatko tko se barem jednom u životu osjećao bespomoćno bolestan i nemoćan, pa ne čudi da nas sa svih strana bombardiraju savjetima kako ga uspješno sačuvati.

Novo istraživanje provedeno na Cambridgeu dalo je svoj obol ovim naporima zaključivši da se na zdravlje najviše treba paziti - ujutro, i to zato što su virusi bitno opasniji ako vas inficiraju u to doba dana - čak su deset puta uspješniji!

Studija je otkrila da su infekcije opasnije ako se iz nekog razloga, poput smjenskog rada ili vremenske razlike, poremeti uobičajeni bioritam.

Razmnožavanje virusa, za razliku od bakterija i parazita, posve ovisi o mehanizmima unutar stanica koje se dramatično mijenjaju tijekom 24 sata, u obrascu poznatom kao bioritam.

Poremećaj bioritma zapravo znači da je tijelo "zaključano" u stanju koje omogućuje lakše razmnožavanje virusa, pojašnjavaju stručnjaci.

U istraživanju su miševi zaraženi virusom gripe i herpesa. Oni koji su inficirani ujutro imali su deset puta više virusa od onih koji su zaraženi navečer.

"Virusu su potrebni svi mehanizmi u pravo vrijeme, u suprotnom možda nikad neće početi djelovati. No, čak i manja zaraza u jutarnjim satima može se brzo proširiti i posve ovladati tijelom", rekao je prof. Akhilesh Reddy.

On smatra da bi to otkriće moglo pomoći u kontroli epidemija. "Kada bi u pandemijama ljudi tijekom dana ostali u kućama, to bi moglo biti jako važno i spasilo bi brojne živote", istaknuo je Reddy.

Stoga, svako jutro obavite jutarnju higijenu kako treba, a ne samo ovlaš i na brzaka...