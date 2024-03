Trebali bi hodati... dovoljno ;)

Hodanje je zdravo, to dobro znamo, a opet se pojavila priča da je hodanje do 10.000 koraka dnevno smanjuje rizik od srčanih bolesti i rane smrti, čak i ako ljudi većinu dana provode sjedeći, pokazuje istraživanje.

Stručnjaci su ranije otkrili da ljudi koji provode puno vremena sjedeći, primjerice za radnim stolom ili gledajući televiziju, imaju veću vjerojatnost razviti srčanu bolest i prerano umrijeti.

Ali do sada nije bilo jasno može li hodanje neutralizirati učinke sjedenja veći dio dana.

Nova studija, objavljena u stručnom časopisu British Journal of Sports Medicine, otkrila je da svaki dodatni korak iznad 2200 koraka dnevno - do oko 10.000 - smanjuje ove rizike, bez obzira na to koliko preostalog vremena provedete sjedeći.

Stručnjaci su otkrili da je najmanji rizik od rane smrti bio među ljudima koji su napravili 9000 do 10.500 koraka dnevno. Kad je riječ o izbjegavanju moždanog i srčanog udara, najmanji rizik bio je kod ljudi koji su napravili oko 9700 koraka dnevno.

Za studiju, koju je vodilo Sveučilište u Sydneyju, stručnjaci su koristili podatke UK Biobanka od 72.174 osobe u dobi od oko 61 godine. Svi su nosili akcelerometar na zapešću kako bi izmjerili razinu vježbanja.

Tijekom gotovo sedam godina praćenja zabilježena su 1633 smrtna slučaja i dogodilo se 6190 kardiovaskularnih događaja, poput srčanog ili moždanog udara.

9000 do 10.500 koraka dnevno smanjuje rizik od rane smrti za 39 posto

Rezultati su pokazali da je bilo koja količina koraka dnevno iznad 2200 dnevno bila povezana s nižim rizikom od smrti i srčanih bolesti bez obzira na vrijeme provedeno u sjedećem položaju, ali su se koristi povećavale što su ljudi radili više koraka.

Sveukupno, 9000 do 10.500 koraka dnevno smanjuje rizik od rane smrti za 39 posto, a rizik od srčanog ili moždanog udara za 21 posto. U oba slučaja, 50 posto koristi postignuto je između 4000 i 4500 koraka dnevno.

Druga studija: Čak i niske razine tjelovježbe mogu pomoći u smanjenju rizika od moždanog udara

Druga studija, objavljena u časopisu Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, otkrila je da čak i niske razine tjelovježbe mogu pomoći u smanjenju rizika od moždanog udara.

"Ljude treba poticati da budu fizički aktivni čak i na najnižim razinama", rekli su istraživači koji su sudjelovali u izradi ove studije, među kojima je i Imperial College iz Londona.