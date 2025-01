Važnost cijepljenja protiv HPV-a i redovitih pregleda

Tjedan prevencije raka vrata maternice (22. - 28. siječnja 2025.) prilika je da se podsjetimo na korake koje žene mogu poduzeti kako bi se zaštitile od ove bolesti, koja i dalje pogađa tisuće diljem svijeta. U sklopu ovog važnog tjedna, Intimina, brend posvećen ženskom intimnom zdravlju, stavlja naglasak na prevenciju kroz cijepljenje protiv HPV-a i redovite ginekološke preglede.

"Više od 99 % slučajeva raka vrata maternice uzrokovano je dugotrajnom infekcijom visokorizičnim sojevima humanog papiloma virusa (HPV)," objašnjava dr. Susanna Unsworth, ginekologinja i medicinska savjetnica brenda Intimina. "Dva soja, HPV16 i HPV18, odgovorna su za više od 70 % slučajeva. Ipak, uz odgovarajuće preventivne mjere, ovaj je rak jedan od najlakše sprječivih."

Uloga cijepljenja protiv HPV-a

Uvođenje HPV cjepiva donijelo je revoluciju u borbi protiv raka vrata maternice. Istraživanje objavljeno u časopisu The Lancet pokazalo je da je cjepivo smanjilo stope ove bolesti za čak 90 % među cijepljenim ženama u njihovim dvadesetima. "Cjepivo cilja devet visokorizičnih sojeva HPV-a, uključujući najopasnija dva, HPV16 i HPV18. Podaci pokazuju da je ono gotovo iskorijenilo rak vrata maternice kod žena rođenih nakon 1995. godine," ističe dr. Unsworth.

U Velikoj Britaniji, HPV cjepivo dostupno je dječacima i djevojčicama od 12. do 13. godine u sklopu školskog programa, a oni koji su ga propustili mogu ga primiti besplatno do 25. godine života. Također, cjepivo se nudi i visokorizičnim skupinama, poput muškaraca koji imaju spolne odnose s muškarcima. U Hrvatskoj, djevojke i mladići u dobi od 9 do 25 godina mogu se cijepiti protiv HPVa dobrovoljno i besplatno.

Međutim, cjepivo nije dovoljno samo po sebi. "Iako značajno smanjuje rizik, cjepivo ne pokriva sve visokorizične sojeve HPV-a. Zato je iznimno važno da i cijepljene žene redovito odlaze na preglede vrata maternice. Kombinacija cijepljenja i redovnih pregleda ima potencijal gotovo potpuno iskorijeniti rak vrata maternice," naglašava dr. Unsworth.

Pregled vrata maternice: ključ za rano otkrivanje

Redoviti pregledi vrata maternice i dalje su najpouzdaniji način za rano otkrivanje i prevenciju raka. "Probir može identificirati visokorizične HPV sojeve i otkriti prekancerozne promjene na stanicama prije nego što se razviju u rak," objašnjava dr. Unsworth.

Unatoč tome, podaci britanskog NHS-a otkrivaju da više od 5 milijuna žena ne dolazi na redovite preglede vrata maternice. Kako bi povećali odaziv, NHS istražuje inovativne pristupe, poput digitalnih podsjetnika i kompleta za samotestiranje. "Manje invazivne opcije poput samotestiranja mogle bi mnogim ženama olakšati da se osjećaju ugodno i sigurno," dodaje dr. Unsworth.

Razbijanje mitova i educiranje žena

Jedna od najvećih prepreka prevenciji je nedostatak znanja i dezinformacije. "Mnoge žene ne razumiju u potpunosti svrhu pregleda vrata maternice niti značaj HPV-a. Često se susrećem sa strahovima vezanima uz HPV dijagnozu, zabrinutostima o seksualnom zdravlju i utjecaju na partnerske odnose," objašnjava dr. Unsworth.

Intimina vjeruje da je edukacija ključna za prevladavanje ovih prepreka. Informiranjem i rušenjem predrasuda, brend potiče žene da svoje zdravlje postave kao prioritet.

Jednostavni koraci za prevenciju

Kako bi se smanjio rizik od raka vrata maternice, dr. Unsworth preporučuje:

Cijepljenje : Osigurajte da vi ili vaša djeca primite HPV cjepivo.

Redovite preglede : Slijedite preporuke svog zdravstvenog sustava za probir.

Izbjegavanje pušenja : Pušenje slabi imunološki sustav, što otežava borbu protiv HPV infekcija.

Smanjenje rizika: Izbjegavanje rane seksualne aktivnosti i ograničavanje broja partnera može smanjiti izloženost visokorizičnim sojevima HPV-a.

Budućnost bez raka vrata maternice

Dr. Unsworth zaključuje: "Rak vrata maternice možemo spriječiti. Uz edukaciju, cijepljenje i redovite preglede, imamo sve potrebne alate da ovu bolest učinimo prošlošću. Žene trebaju znati da nisu same - podrška i napredak u zdravstvu ovdje su da ih osnaže."

Ovog Tjedna prevencije raka vrata maternice, Intimina poziva žene da poduzmu korake prema očuvanju svog intimnog zdravlja, za svjetliju budućnost.