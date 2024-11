Tko i zašto spava više i duže

Istraživanja mehanizama spavanja intenzivirana su posljednjih godina, s tisućama studija na životinjama koje su provedene kako bi se ispitao utjecaj kvalitete sna na rizik od bolesti kao što su dijabetes, pretilost, Alzheimerova bolest i imunološki poremećaji, i obrnuto - koliko bolesti mogu utjecati na san.

Kao i kod mnogih pokusa, miševi se obično prvi koriste za kontrolu učinaka i nuspojava određenih lijekova, uključujući tablete za spavanje.

Međutim, brojni rezultati upitni su zbog nepostojanja ženskih objekata istraživanja (ženskih jedinki).

Kod muškaraca i žena, utvrđeni su različiti obrasci spavanja, koji se često pripisuju čimbenicima načina života i ulogama njegovatelja.

"Rezultati naše studije sugeriraju da biološki čimbenici mogu igrati važniju ulogu u tim razlikama nego što se dosad mislilo", rekla je Rachel Rowe, profesorica integrativne fiziologije.

"Otkrili smo da tip miša koji se najčešće koristi u biomedicinskim istraživanjima ima spolno specifično ponašanje i da je, ako se te spolne razlike ne uzmu u obzir, lako krivo protumačiti podatke", naveli su istraživači.

Studija je koristila posebne kaveze s ultraosjetljivim senzorima pokreta kako bi odredila obrasce spavanja 267 miševa.

Utvrđeno je da su mužjaci spavali ukupno oko 670 minuta tijekom 24-satnog razdoblja, što je oko sat vremena više od ženki miševa. Taj dodatni san, inače, bio je ne-REM san, tijekom kojeg tijelo radi na svom oporavku.

Miševi su noćne životinje i "polifazni spavači". Spavaju nekoliko minuta, a onda kada se probude, kratko promotre okolinu i zatim nastave spavati. Žene, pokazalo je istraživanje, imaju još kraće cikluse spavanja, odnosno njihov san je fragmentiraniji. Slične spolne razlike pronađene su i kod drugih životinja, uključujući vinske mušice, štakore, zebrice i ptice. Evolucijski gledano, to ima smisla jer bi s biološke perspektive ženke trebale biti osjetljivije na utjecaje iz okoline, te se buditi kada je to potrebno, jer su one najčešće te koje brinu o mladima.

"Da svi spavamo čvrsto kao muškarci, možda ne bismo napredovali kao vrsta?", pita se Rowe.

Utjecaj hormona

Hormoni stresa poput kortizola (koji potiče budnost) i spolni hormoni vjerojatno imaju dodatni utjecaj. Na primjer, žene obično imaju lošiji san tijekom menstrualnog ciklusa kada su estrogen i progesteron na najnižoj razini. Postoji i teorija da ženama "po prirodi" treba manje sna.

Istraživači se nadaju da će njihovi rezultati potaknuti daljnja istraživanja temeljnih bioloških razlika među spolovima kada je u pitanju spavanje. Očekuju da znanstvenici preispitaju način istraživanja.

Godine 2016. Nacionalni instituti za zdravlje počeli su zahtijevati od znanstvenika koji se prijavljuju za financiranje studija da uzmu u obzir spol kao biološku varijablu. Postignut je napredak, ali istraživanje je pokazalo da rodna predrasuda i dalje postoji, što može imati stvarne posljedice.

Istraživanje simulacijom tretmana spavanja koje je najbolje djelovalo kod ženskih jedinki dalo je najbolje rezultate upravo kada je uzorak jedinki koje su sudjelovale u eksperimentu bio ravnomjerno sastavljen - od istog broja mužjaka i ženki.

U biti, ako su žene nedovoljno zastupljene u studijama, lijekovi koji njima najbolje djeluju mogu se činiti neučinkovitima, a nuspojave mogu proći nezapaženo.

Put od testiranja do primjene lijekova i raznih terapija obično traje desetljećima, a često ono što djeluje na životinjama nije uspješno u kliničkim ispitivanjima na ljudima. Oduzima li toliko vremena upravo zato što se ne vodi dovoljno računa o spolu - pitaju se istraživači.

Autori studije stoga potiču istraživače da uključe oba spola podjednako kada je to moguće, analiziraju podatke za muškarce i žene odvojeno i pregledaju prethodne studije u kojima su žene bile nedovoljno zastupljene.