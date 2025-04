5 ključnih trendova u komunikaciji između brendova i potrošača

Tehnologija ne usporava - ona mijenja način na koji se povezujemo, kupujemo i obavljamo svakodnevne zadatke. Očekivanja potrošača rastu, a brendovi koji ne uhvate korak s tim promjenama riskiraju ostati daleko iza konkurencije. Što nam donosi budućnost? Evo pet trendova koji će oblikovati interakciju između brendova i potrošača u 2025. godini i dalje.

1. Od mobile-first do mobile-only pristupa

Generacija Z uskoro će postati najveća potrošačka skupina, s kupovnom moći većom od 12 bilijuna dolara do 2030. godine, a sa sobom donose izrazito „mobile-first" pristup. Oni ne koriste mobitel samo za pregledavanje sadržaja - očekuju besprijekorno iskustvo kupovine, plaćanja, praćenja narudžbi i korisničke podrške, sve na mobilnom zaslonu. Nespretno prilagođena mobilna verzija web stranice zapravo je najbrži put do gubitka korisnika.

Pametni brendovi nisu tek ukorak s trendom - oni ga predvode. Starbucks pruža pogodnosti dostupne isključivo u aplikaciji kako bi zadržao korisnike, ASOS je uložio u vizualnu pretragu ekskluzivno putem mobilnih uređaja, dok je Domino's implementirao naručivanje putem poruka, pametnih satova ili glasovnih asistenata, a kasnije i putem pametnih televizora te upravljačkih ploča automobila, omogućujući kupcima narudžbu praktično odasvud. A sve je započelo upravo na zaslonu mobitela.

2. Privatnost i sigurnost: Nova konkurentska prednost

Potrošači su sve svjesniji vrijednosti svojih osobnih podataka i sve manje ih dijele bez opravdanog razloga. Novi alati za zaštitu privatnosti poput prikrivanja podataka (data masking), višestranačkog računarstva (multi-party computation) i dokaza bez otkrivanja informacija (zero-knowledge proofs - ZKPs) omogućuju brendovima pametnije upravljanje osjetljivim informacijama. Zamislite potvrdu vlasništva računa bez dijeljenja detalja za prijavu ili zamjenu stvarnih podataka lažnima radi zaštite identiteta.

Istovremeno, komunikacija se seli na aplikacije za razmjenu poruka i društvene platforme, gdje je povjerenje presudno. Brendovi koji ozbiljno shvaćaju enkripciju, prevenciju prijevara i transparentne prakse upravljanja podacima neće samo poštovati regulative - nego će se i istaknuti među konkurencijom. U svijetu u kojem je privatnost ključni faktor odluke, sigurnost nije tek formalnost koju treba zadovoljiti. Ona postaje razlog zbog kojeg potrošači biraju upravo vas.

3. Zero-party podaci i AI kao ključ prilagođenog iskustva

Kupci žele relevantnost, a ne zadiranje u privatnost. Prelaskom s third-party kolačića na zero-party podatke - informacije koje korisnici dobrovoljno dijele - brendovi mogu ponuditi personalizirane interakcije, poštujući pritom granice privatnosti. Umjetna inteligencija to dodatno unaprjeđuje kroz precizne preporuke i reakcije u stvarnom vremenu. Sljedeći korak je agent AI - inteligentni sustavi koji donose odluke u naše ime. Zamislite AI asistenta koji za vas rezervira hotel na temelju vaših preferencija ili preporučuje idealan setup za Viber chatbot prilagođen vašoj industriji, potrebama kupaca i budžetu.

A ovo je tek početak. Kako će primjena umjetne inteligencije nastaviti rasti, AI će stvoriti potpuno nova iskustva kroz cijeli korisnički put - od podrške korisnicima do oglašavanja, gdje će korisnici moći direktno unutar oglasa postaviti dodatna pitanja i odmah dobiti odgovore, bez potrebe za prelaskom na web-stranicu ili drugu platformu. Kupci će se okrenuti kanalima koji su im najrelevantniji i najpraktičniji - kao i brendovima koji su prisutni upravo ondje.

4. Voice i video trgovina: dodatna dimenzija mobilnog iskustva

Glasovni asistenti i uređaji s podrškom za video mijenjaju način na koji kupujemo. U narednim godinama sve ćemo češće kupovati, postavljati pitanja i tražiti preporuke putem glasa, što će dodatno popularizirati koncept conversational commercea. Video-prijenosi uživo (livestream shopping) već nam omogućavaju kupnju direktno iz videa, a rast korištenja proširene stvarnosti (AR) pretvorit će interaktivne i gamificirane sadržaje u standard. Uskoro će livestreamovi s AR-om korisnicima omogućavati da pomoću filtera isprobavaju proizvode tijekom prijenosa uživo, spajajući tako zabavu i otkrivanje novih proizvoda.

Brendovima neće biti dovoljno samo optimizirati sadržaj za glasovne pretrage ili dodati poneki video - ove mogućnosti trebaju integrirati na način koji je intuitivan i prirodan za korisnike tijekom kupovine.

5. Rast super-aplikacija: sve što trebate na jednom mjestu

Super-aplikacije, već hit u Aziji, polako osvajaju cijeli svijet. S obzirom na to da čak 72% potrošača na Zapadu pokazuje interes, a masovna primjena se očekuje do 2027. godine, jasno je da će ove platforme potpuno promijeniti način na koji brendovi komuniciraju s korisnicima.

Marketinški budžeti se smanjuju, a činjenica da kompanije danas u potpunosti koriste tek trećinu svojih marketinških alata tjera ih na potragu za jedinstvenom platformom koja može pokriti sve potrebe odjednom. Super-aplikacije nude upravo to - sveobuhvatno rješenje koje omogućuje brendovima povezivanje s korisnicima na jednom mjestu, u svakoj fazi korisničkog putovanja - od podizanja svijesti do kupnje i stvaranja lojalnosti. Ključno je pronaći platformu koja savršeno balansira sigurnost, korisničko iskustvo i besprijekoran put do krajnjeg korisnika. Kompanije koje mudro izaberu takvu platformu, ostvarit će značajnu prednost u nadolazećim godinama.

Balansiranje povjerenja i inovacija

Sljedeće godine digitalne komunikacije donose i prilike i izazove. Da bi bili uspješni, brendovi moraju pronaći pravi balans između inovacija i opreza: osigurati da njihove komunikacijske platforme nisu samo zanimljive i inovativne, već i sigurne. Brendovi koji stave jednak naglasak na oba aspekta izdvojit će se od konkurencije. Zvuči ambiciozno? Vidjet ćemo što donose godine pred nama.