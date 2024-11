Rezultati influencer istraživanja pravi su reality check

Iako je Movember pri kraju, to ne znači da podizanje svijesti o muškim bolestima i pregledu testisa mora pasti u drugi plan. Baš suprotno, brojke do kojih je ove godine, u svojoj sad već tradicionalnoj kampanji #ČuvajSvojeKraljevskeDragulje, došao Philips OneBlade poražavajuće su i ukazuju na to da muškarcima i dalje treba podsjetnik na važnost brige o zdravlju.

Ovog puta, brand koji iz godine u godinu osvaja društvene mreže i medije svojim kampanjama povodom Movembera, okupio je šest poznatih influencera. Kroz IG anketu, Adrian Krajcar, Pave Elez, Mirsad Kadić, Fran Lauš, Ivan Rado i Igor Jadan svoje su pratitelje pitali koliko često pregledavaju testise. Od gotovo 4500 ispitanih čak 56 % odgovorilo je da nikada nije obavilo pregled testisa dok se velikih 18 % ni ne informira o istom, ali planira. Samo 14.33 % ispitane publike bilo je na pregledu jednom dok 11.67 % odlazi redovito odnosno jednom godišnje. Brojke su to koje ukazuju na nedovoljnu edukaciju među muškarcima, ali i očitu tabuizaciju teme o kojoj se itekako mora pričati. Osim teme očuvanja muškog zdravlja u cjelini, bolesti o kojima se želi podići svijest tijekom Movembera su rak prostate, pluća, debelog crijeva i testisa te poteškoće s mentalnim zdravljem, koje primarno uključuju depresiju i anksioznost. Baš zato, najpoznatiji brijači uređaj za mladiće i muškarce htio je skrenuti pozornost na sve navedeno surađujući s mladim influencerima koji okupljaju veliku publiku i utječu na mlade « na kojima svijet ostaje ». Kako poznata poslovica ne bi postala tek floskula, OneBlade kao uređaj koji je stvoren i za lice i za tijelo, koji pruža dodatnu zaštitu i na područjima ispod pojasa poziva i na samopregled prilikom brijanja. Upravo ta jednostavna i bezbolna metoda može biti korak koji život znači stoga za sam kraj studenog Philips One Blade još jednom šalje glasnu poruku muškarcima da čuvaju svoje kraljevske dragulje.