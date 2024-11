Prepoznajte jeste li pod stresom

Dugotrajna izloženost stresu može uzrokovati fizičke i psihičke posljedice poput umora, iscrpljenosti, pa čak i raznih zdravstvenih problema. Zato je važno na vrijeme prepoznati znakove stresa i naučiti kako svom tijelu olakšati.

Jedan od načina da saznate koliko ste pod stresom može biti test koji je razvio japanski neurolog. Ovaj test je jednostavan, ali vrlo učinkovit.

Naime, potrebno je pažljivo pogledati sliku. Ako slika ostane statična i mirna, to znači da niste pod stresom. Međutim, ako primijetite da se slika lagano pomiče, to znači da ste pod određenim stresom. Ako slika izgleda kao da se vrti ili se brzo kreće, to je znak da ste pod velikim stresom.

Ovaj vam test može pomoći da utvrdite svoju razinu stresa i odlučite kada je vrijeme za odmor i usredotočite se na svoje zdravlje i mentalni oporavak.