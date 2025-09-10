Što vaš pas ne bi smio jesti

Kao što to obično biva, mnogi vlasnici pasa često dijele ostatke ili mrvice hrane sa svojim ljubimcima, bilo da ih počaste ili da smanje bacanje hrane. Dok su neke namirnice za ljude bezopasne, u nekim slučajevima mogu biti vrlo opasne za pse.

Stručnjaci iz Battersea Dogs & Cats Home, jednog od najstarijih i najuglednijih centara za spašavanje životinja u Velikoj Britaniji, osnovanog u Londonu 1860. godine, naveli su koje namirnice nikad ne biste trebali davati svom psu.

Među njima su:

Avokado - sadrži peršin koji izaziva povraćanje i dijareju; prisutan je u mesu, koštici i kori, stoga treba paziti da pas nema pristup tim dijelovima.

Čokolada - može dovesti do otkazivanja bubrega kod pasa, a tamna čokolada je posebno opasna.

Kuhane kosti - kuhane kosti lako pucaju i mogu uzrokovati zatvor, pa čak i perforaciju crijeva, što je opasno po život psa. Kukuruz na klipu - iako kukuruz može biti probavljen, klip može izazvati bolnu intestinalnu opstrukciju ako ga pas pojede.

Luk, bijeli luk i vlasac - toksični su psima, mogu izazvati oštećenje crvenih krvnih zrnaca ili probavnu iritaciju.

Orah makadamije - toksični su psima, mogu uzrokovati oticanje i slabost mišića, kao i probleme sa centralnim nervnim sustavom.

Znači, osim što morate paziti što kuhate, morate paziti i na svog najboljeg prijatelja...