Jesen može početi - stigle su Nespresso Pumpkin Spice Cake kapsule

Postoje mirisi koji obilježavaju godišnja doba. Ljeto miriše na more i sol u kosi, zima na borove i kolače, a jesen miriše na Pumpkin Spice. Na kombinaciju toplih začina koja je stoljećima inspirirala kuharice, priče i uspomene. A ljubitelji kave znaju da jesen službeno može početi onog trenutka kad u šalici osjete tople tonove cimeta, muškatnog oraščića i klinčića.

Dobra vijest za sve ljubitelje ovog okusa je da ga vrlo lako možete pripremiti i sami, zahvaljujući aromatičnim Nespresso kapsulama Pumpkin Spice Cake.

Okus koji skriva priču

Priča o Pumpkin Spice okusu nije nova, iako ga danas doživljavamo kao suvremeni trend. Još davne 1621. godine doseljenici u Novoj Engleskoj punili su izdubljene bundeve mlijekom, medom i začinima te ih pekli u vrućem pepelu. Bio je to jednostavan desert, ali i začetak današnjih kolača i napitaka s okusom bundeve i začina. Tijekom 18. i 19. stoljeća recepti su se sve više usavršavali i nalazili put u kuharice, dok se u 20. stoljeću Pumpkin Spice pretvorio u pravu jesensku opsesiju.

Zanimljivo je da iza ovog okusa ne stoji uvijek sama bundeva. U većini napitaka, radi se upravo o začinskoj kombinaciji koja priziva atmosferu toplih pečenih kolača. I dok se često šalimo da je Pumpkin Spice rezerviran samo za određene tipove ljudi, istraživanja kažu suprotno: jednako ga vole i muškarci i žene, mladi i stariji.

No, Nespresso donosi još jedan okus, za koji prognoziramo da postaje još jedan jesenski hit. Radi se o Maple Pecan kapsuli koja spaja slatkoću javorovog sirupa i orašasti karakter pekan oraha, a promjenu godišnjih doba najavljuje na najfiniji mogući način.

Kako uživati u okusima jeseni kod kuće?

Za one koji vole topli klasik tu je Pumpkin Dream Latte, kremast spoj javorovog sirupa, zobenog mlijeka i bogate kave, uz prstohvat začina koji u šalici donosi punu čaroliju jeseni. Ako ipak preferirate osvježavajuće varijante, isprobajte Iced Pumpkin White Chocolate Cold Foam -hladnu kavu s pjenom od bijele čokolade i začina, savršenu za blage jesenske dane. U slučaju da prednost dajete novim okusima, Maple Pecan kapsulu iskoristite za Chilled Maple Pecan Oat Latte.

Nespresso daje znak za početak jeseni, uz miris i okus koji je mnogima postao omiljeni znak sezone. Jesenski okusi dostupni su u Nespresso boutique trgovinama u Zagrebu i Splitu te na nespresso.hr.