Salata od celera kao lagani ručak

Salata od celera se radi pomoću nekoliko sastojaka, a uvijek se mogu staviti i razni dodaci za bolji okus. Možete u nju dodati i piletinu pa ćete imati konkretan obrok.

Salata od celera je lagana i osvježavajuća, a njome ćete u organizam unijeti brojne nutrijente koje celer sadrži. On je dobar izvor vitamina A, C i K, a sadrži kalcij i kalij.

Dodatke i začine uvijek možete prilagoditi, sve dok je u fokusu glavna namirnica, a to je celer.

Sastojci

stabljike celera

češnjak

grčki jogurt

sok limuna

maslinovo ulje

začini

preprženi bademi

mladi luk

feta ili sličan sir

piletina po želji

Priprema

Napravite prvo umak za salatu od grčkog jogurta, režnja češnjaka ili češnjaka u prahu, soka pola limuna, žlice maslinovog ulja, papra, soli i ostalih začina. Dobro pomiješajte i stavite sa strane.

Narežite celer na sitne kvadrate, baš kao žutu papriku i luk pa sve stavite u zdjelu. Dodajte i narezanu fetu ili sličan sir. Bademe kratko tostirajte na tavi. Potom ih narežite i pomiješajte s celerom i paprikom, a u zdjelu dodajte i napravljeni umak.

Po želji dodajte još začina, sjemenki ili sličnih dodataka. Možete dodati i nekoliko nasjeckanih listića mente ili bosiljka za svježinu. Ako želite imati kompletan obrok, možete dodati i pečenu piletinu.

Ova jednostavna salata će biti pun pogodak uz bilo koje jelo, a njome ćete uvesti nešto novo na svoj jelovnik.