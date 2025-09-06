« Lifestyle GASTRO
Salata od celera kao lagani ručak

Celer je povrće koje se jede na razne načine, a sadrži antioksidanse, vlakna i nije kaloričan. Od njega se radi sok, ali i salata....

Salata od celera se radi pomoću nekoliko sastojaka, a uvijek se mogu staviti i razni dodaci za bolji okus. Možete u nju dodati i piletinu pa ćete imati konkretan obrok.

Salata od celera je lagana i osvježavajuća, a njome ćete u organizam unijeti brojne nutrijente koje celer sadrži. On je dobar izvor vitamina A, C i K, a sadrži kalcij i kalij.

Dodatke i začine uvijek možete prilagoditi, sve dok je u fokusu glavna namirnica, a to je celer.

Sastojci

  • stabljike celera
  • češnjak
  • grčki jogurt
  • sok limuna
  • maslinovo ulje
  • začini
  • preprženi bademi
  • mladi luk
  • feta ili sličan sir
  • piletina po želji

Priprema

Napravite prvo umak za salatu od grčkog jogurta, režnja češnjaka ili češnjaka u prahu, soka pola limuna, žlice maslinovog ulja, papra, soli i ostalih začina. Dobro pomiješajte i stavite sa strane.

Narežite celer na sitne kvadrate, baš kao žutu papriku i luk pa sve stavite u zdjelu. Dodajte i narezanu fetu ili sličan sir. Bademe kratko tostirajte na tavi. Potom ih narežite i pomiješajte s celerom i paprikom, a u zdjelu dodajte i napravljeni umak.

Po želji dodajte još začina, sjemenki ili sličnih dodataka. Možete dodati i nekoliko nasjeckanih listića mente ili bosiljka za svježinu. Ako želite imati kompletan obrok, možete dodati i pečenu piletinu.

Ova jednostavna salata će biti pun pogodak uz bilo koje jelo, a njome ćete uvesti nešto novo na svoj jelovnik.

06.09.2025. 11:01:00
    
