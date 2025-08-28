Što usporava vaš metabolizam stalno?

Ako govorimo kontroli tjelesne težine, većina ljudi usredotočuje se na prehranu ili tjelovježbu. No, zdravstveni stručnjaci upozoravaju da postoje svakodnevne navike koje tiho usporavaju metabolizam i povećavaju rizik od neželjenog debljanja. Kako navode, ponekad možda ni ne shvaćamo da su sljedeće navike štetne i da mogu oslabiti prirodnu sposobnost tijela da sagorijeva kalorije.

Nedostatak hidratacije - jedna od najboljih stvari koje možemo učiniti za probavu, kožu i metabolizam jest piti dovoljno vode. "Hidracija pomaže održati metabolizam jer omogućuje cirkulaciju oksigenirane krvi kroz tijelo i stanice, uključujući mišićne stanice", kaže Hunnes. Ako smo dehidrirani, čak i za samo jedan ili dva posto, osjećat ćemo se umorno i manje ćemo se kretati, što dodatno usporava metabolizam. Hunnes zaključuje da dovoljan unos vode omogućuje tijelu da učinkovitije radi i da metabolizam ostane aktivan. Kao prvi korak prema njegovu jačanju, savjetuje izbjegavanje ovih svakodnevnih pogrešaka koje ga nepotrebno sabotiraju.

Pretjerana konzumacija prerađene hrane - "Prerađena hrana je lako probavljiva i brzo se apsorbira, što znači da vaše tijelo uopće ne mora raditi na njezinoj razgradnji. To znači da ćete vjerojatnije stvoriti nove masne stanice i usporiti metabolizam", objašnjava dijetetičarka Dana Ellis Hunnes za SheFinds. Dodaje da "neprerađena i manje prerađena hrana obično ima manje kalorija, što znači da se ne moramo toliko brinuti oko viška kalorija koje unosimo".

Spavanje u pretoploj sobi - iako topla i ugodna spavaća soba može djelovati opuštajuće, zapravo može usporiti metabolizam. Hladnija temperatura pomaže aktivirati smeđu mast, posebnu vrstu masnog tkiva koje sagorijeva kalorije kako bi stvorilo toplinu. Spavanje u pregrijanoj prostoriji može potisnuti ovaj prirodni proces sagorijevanja. Dakle, optimalna temperatura bila bi 18 do 20 °C.

Znači, izbacite ove tri stvari i stiuacija će se drastično poboljšati.