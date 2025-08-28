Što usporava vaš metabolizam stalno?
Ponekad možda ni ne shvaćamo da su sljedeće navike štetne i da mogu oslabiti prirodnu sposobnost tijela da sagorijeva kalorije
Ako govorimo kontroli tjelesne težine, većina ljudi usredotočuje se na prehranu ili tjelovježbu. No, zdravstveni stručnjaci upozoravaju da postoje svakodnevne navike koje tiho usporavaju metabolizam i povećavaju rizik od neželjenog debljanja. Kako navode, ponekad možda ni ne shvaćamo da su sljedeće navike štetne i da mogu oslabiti prirodnu sposobnost tijela da sagorijeva kalorije.
Nedostatak hidratacije - jedna od najboljih stvari koje možemo učiniti za probavu, kožu i metabolizam jest piti dovoljno vode. "Hidracija pomaže održati metabolizam jer omogućuje cirkulaciju oksigenirane krvi kroz tijelo i stanice, uključujući mišićne stanice", kaže Hunnes. Ako smo dehidrirani, čak i za samo jedan ili dva posto, osjećat ćemo se umorno i manje ćemo se kretati, što dodatno usporava metabolizam. Hunnes zaključuje da dovoljan unos vode omogućuje tijelu da učinkovitije radi i da metabolizam ostane aktivan. Kao prvi korak prema njegovu jačanju, savjetuje izbjegavanje ovih svakodnevnih pogrešaka koje ga nepotrebno sabotiraju.
Pretjerana konzumacija prerađene hrane - "Prerađena hrana je lako probavljiva i brzo se apsorbira, što znači da vaše tijelo uopće ne mora raditi na njezinoj razgradnji. To znači da ćete vjerojatnije stvoriti nove masne stanice i usporiti metabolizam", objašnjava dijetetičarka Dana Ellis Hunnes za SheFinds. Dodaje da "neprerađena i manje prerađena hrana obično ima manje kalorija, što znači da se ne moramo toliko brinuti oko viška kalorija koje unosimo".
Spavanje u pretoploj sobi - iako topla i ugodna spavaća soba može djelovati opuštajuće, zapravo može usporiti metabolizam. Hladnija temperatura pomaže aktivirati smeđu mast, posebnu vrstu masnog tkiva koje sagorijeva kalorije kako bi stvorilo toplinu. Spavanje u pregrijanoj prostoriji može potisnuti ovaj prirodni proces sagorijevanja. Dakle, optimalna temperatura bila bi 18 do 20 °C.
Znači, izbacite ove tri stvari i stiuacija će se drastično poboljšati.
