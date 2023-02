Što se jede u 40+ godinama?

Kao što jako dobro znamo, nedostatak hranjivih tvari može dovesti do brojnih problema tijekom starenja kao što su osteoporoza, kronični bolovi u leđima ili slabljenje mišića. Isto tako, nepravilna prehrana također rezultira nakupljanjem prekomjerne težine, a to zauzvrat može dovesti do hipertenzije, pretilosti i bolesti srca.

Za ljude u četrdesetima, zdrava prehrana uglavnom se svodi na dijetu usmjerenu na protuupalne sastojke i antioksidanse, objašnjava dijetetičarka Trista Best koja dodaje kako je pravilna prehrana nakon 40. posebno važna kako bi se spriječile određene kronične bolesti i drugi problemi sa zdravljem.

Osim toga, konzumacija određenih namirnica može pospješiti mršavljenje, što također doprinosi održavanju dobrog zdravstvenog stanja.

Kako donosi Eat This, brojni dijetetičari složili su se s tim da određene namirnice najviše doprinose uspješnom mršavljenju nakon 40., a to su:

Vrijedi krenuti sa orašastim plodovima, sjemenkama i bobičastim voćem, nakon toga su važne stvari koje su pune omega 3 masnih kiselina poput lososa i avokada, zeleno povrće se ne smije izbjegavati, upravo suprotno, a na kraju su mlijeko i mliječni proizvodi kao i hrana bogata proteinima kao što je piletina, jaja i grah.

Sve u svemu - hranite se zdravo, posebno u tim godinama...