Što se događa kad jedemo zobenu kašu svaki dan?

Nemali broj ljudi za doručak jede zobenu kašu svaki dan, i zapravo im to uopće nije loša ideja - osim što je topla, zasitna i lako prilagodljiva raznim dodacima, od voća do orašastih plodova, zobena kaša je i iznimno povoljna te nutritivno bogata opcija za početak dana. Prema riječima nutricionistice Lauren Manaker, zobena kaša pruža niz zdravstvenih koristi, osobito ako je jedete redovito, prenosi portal Eat This, Not That.

Manaker je izdvojila čak dvanaest dobrobiti za zdravlje ako se zobene pahuljice svakodnevno konzumiraju. U nastavku izdvajamo koje su to.

Hrane dobre crijevne bakterije - zob djeluje kao prirodni probiotik, odnosno hrana za korisne bakterije u crijevima. Prema nutricionistici, zdrav "crijevni mikrobiom ključan je za probavu, imunitet i cjelokupno zdravlje".

Može poboljšati izgled kože - zob sadrži avenantramide, spojeve koji djeluju protuupalno i smiruju nadraženu kožu. S razlogom se često koristi u kozmetici, a konzumacija zobi kroz zobenu kašu može pomoći u čuvanju zdravlja kože iznutra.

Održava razinu energije - obogaćena zob sadrži željezo, koje je ključno za prijenos kisika i održavanje energije tijekom dana. "Manjak željeza može uzrokovati umor, a zob može pomoći da se to spriječi", zaključuje Manaker za Eat This, Not That.

Osigurava ključne nutrijente - zobena kaša bogata je vitaminima, mineralima i antioksidansima koji podržavaju različite funkcije organizma. "Od stvaranja energije do jačanja imuniteta, zob je pravi nutritivni paket", objašnjava Manaker.

Pomaže u kontroli tjelesne težine - zbog niskog udjela kalorija i visokog udjela vlakana, zobena kaša je idealna za osobe koje žele smanjiti ili održavati tjelesnu težinu. "Duže vas drži sitima i time pomaže u sprječavanju prejedanja", pojašnjava Manaker.

Potiče zdravu probavu - zahvaljujući visokom udjelu vlakana, zobena kaša pomaže u održavanju redovitosti probave i smanjenju rizika od zatvora. "Podupire zdravlje probavnog sustava tako što osigurava nesmetan prolazak hrane kroz crijeva", ističe Manaker.

Produžuju osjećaj sitosti - zobena kaša obiluje topljivim vlaknima koja upijaju vodu i stvaraju gel slične teksture u želucu, čime se usporava probava i produžuje osjećaj sitosti. Kako objašnjava nutricionistica, to "pomaže da se osjećate sito duže vrijeme i smanjuje potrebu za grickanjem između obroka".

Pruža antioksidanse - zob je izvrstan izvor antioksidansa, posebno avenantramida, koji štite tijelo od oksidativnog stresa, ističe nutricionistica te objašnjava: "Ovi spojevi pomažu u smanjenju upala u tijelu".

Smanjuju upale - zahvaljujući bioaktivnim spojevima, zobena kaša može pomoći u smanjenju kroničnih upalnih procesa. "Manje upala znači i manji rizik od mnogih kroničnih bolesti", ističe Manaker.

Snižava kolesterol - zob sadrži beta-glukan, vrstu topljivih vlakana koja se veže za kolesterol i sprječava njegovu apsorpciju u krvotok. "Redovita konzumacija zobi može pomoći u snižavanju LDL kolesterola, poznatog kao 'loši' kolesterol", dodaje ona za Eat This, Not That.

Stabilizira šećer u krvi - složeni ugljikohidrati iz zobi razgrađuju se sporije, što znači manji rizik od naglih skokova šećera. Nutricionistica dodaje da je ovo "osobito korisno za osobe koje imaju dijabetes ili inzulinsku rezistenciju".

Ublažav zatvor - uz to, zob sadrži i netopljiva vlakna koja povećavaju volumen stolice i poboljšavaju njezinu konzistenciju. "Prirodni učinak zobi kao blagog laksativa pridonesi redovitosti probave", nadalje pojašnjava nutricionistica.

Sve u svemu, zobena kaša je izgleda odličan doručak koji bi trebali uvrstiti u svoju prehranu...