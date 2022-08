Što će vam pomoći u mršavljenju

Iako svaka strategija mršavljenja može imati svoje individualizirane skupove ciljeva i smjernica, korisno je usredotočiti se na hranu u kojoj možete uživati, a koja vam može pružiti dovoljno vlakana, proteina, antioksidanata i vitamina.

Odabir najboljih namirnica koje će vam pomoći da postignete svoje ciljeve mršavljenja, jedan od načina na koji si možete pomoći je osigurati da vaša ostava, hladnjak i zamrzivač uvijek budu opskrbljeni s nekoliko ključnih namirnica koje možete zgrabiti kad god želite.

Borovnice - "Borovnice su super zdrave i svestrane. Imaju malo kalorija i sadrže puno vlakana, tako da se osjećate zadovoljno", kaže dr. Lisa Young, autorica knjige Finally Full, Finally Slim: 30 Days to Permanent Weight Loss One Portion at a Time. "Možete uživati u njima. Dodajte ih jogurtu, možete ih zamrznuti ih i uživati u njima kao poslastici ili ih čak zagrijte u mikrovalnoj pećnici na minutu za taj topli okus pite od borovnica."

Losos - ako ste ljubitelj morskih plodova, možda ćete imati koristi od česte konzumacije lososa. Zdravstvene prednosti povezane s lososom mogle bi se pokazati korisnima za vašu probavu dok pokušavate dostići svoj cilj mršavljenja, piše Eatthis.

Orasi - "Orasi su nevjerojatno zasitna hrana, zahvaljujući kombinaciji proteina, vlakana i zdravih masti. Uključivanje zasitne hrane u vašu prehranu potencijalno vam može pomoći da jedete manje i na kraju smršavite", kaže Lauren Manaker, autorica knjige The First-Time's Mom's Pregnancy Cookbook.

Zob ili zobena kaša - imati kutiju zobi u ostavi može vam pomoći u onim jutrima kada vam je potrebno puno vlakana, pogotovo zato što je povećanje unosa vlakana povezano s većim gubitkom težine. "Zobena kaša je zdrava opcija za doručak i potrebno je samo nekoliko minuta da se napravi. Zob sadrži vlakna koja će vas držati sitima", kaže Young. "Možete ubaciti različito voće, dodati mlijeko ili vodu i orašaste plodove ili sjemenke."

