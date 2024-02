Stiže sezona jagoda, navalite slobodno

Uskoro nam stiže vrijeme jagoda, placevi, trgovine i štandovi po gradu će se napuniti mirisnih bobičastih plodova koje svi volimo.

No, nisu jagode samo ukusne, nego i zdrave - prepune su antioksidansima, folatima i vitaminom C te se preporučuje njihova što veća konzumacija u prehrani. Ako vam treba još razloga za jedenje jagoda, evo šest zdravstvenih dobrobiti koje se povezuju uz ovo ukusno crveno voće.

Jačaju imunitet - jagode su bogate antioksidansima, uključujući vitamin C koji može pomoći u jačanju imuniteta i smanjiti šanse da se razbolite. Studija objavljena u časopisu Phytomedicine otkrila je da uključivanje jagoda u prehranu pomaže u sprječavanju oksidativnog stresa i upala, čime utječe na jačanje imuniteta i sprječavanje bolesti.

Pomažu s održavanjem krvnog tlaka pod kontrolom - bogate antioksidansima poput antocijanina, jagode mogu pomoći u održavanju razine krvnog tlaka pod kontrolom. Antocijanini mogu pomoći u smanjenju krvnog tlaka kod ljudi koji pate od hipertenzije, prema studiji objavljenoj u časopisu Nutrients, prenosi Health Shots.

Promiču zdravlje srca - nekoliko je studija zaključilo da jagode pozitivno utječu na zdravlje srca. Prema studiji objavljenoj u Harvard Health Publishingu, jedenje jagoda dobar je način zaštite srca. Druga studija objavljena u American Journal of Clinical Nutrition otkrila je da jagode poboljšavaju faktore koji utječu na smanjenje rizika od srčanih bolesti, prenosi Health Shots.

Smanjuju rizik od moždanog udara - portal Health Shots prenosi da jagode utječu na smanjenje rizika od moždanog udara. Do ovog stanja dolazi kada je dotok krvi u mozak blokiran, što dovodi do krvarenja. Budući da su jagode bogate magnezijem, vitaminom C, fosforom i drugim antioksidansima, česta konzumacija može smanjiti rizik od ovog stanja.

Sprječavaju zatvor - ako imate problema s probavom, možda biste trebali početi češće jesti jagode. One su bogate vlaknima, a hrana bogata vlaknima pomaže u promicanju probave te sprječava probleme poput zatvora.

Sve u svemu, kad stignu na plac, kupujte i jedite... cijena jest nekad visoka, ali je još viša ako nismo zdravi...