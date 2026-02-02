Par dobrih savjeta za meteoropate
Opet dolazi promjena vremena, i očekujemo da će ih biti poprilično često... i, jeste li vi meteoropat?
Meteoropati osjetljivo reagiraju na vremenske uvjete pa kod njih dolazi do zdravstvenih tegoba. Promjene vremena uzrokovane su elektromagnetskim valovima koji snažno utječu na mozak tj. hipotalamus i indirektno naglo pojačavaju lučenje hormona stresa i smanjuju razine endorfina. To dovodi do simptoma tjeskobe, iritabilnosti, glavobolja, poremećaja krvnog tlaka.
Naime, pad temperature i atmosferskog tlaka uzrokuju sužavanje krvnih žila što dovodi do povećanog krvnog tlaka, a nagli porast temperature širi krvne žile i snižava tlak. Na jednaki način pritisak djeluje na živce zbog čega se javlja bol u mišićima i kostima.
Simptomi
Fizički simptomi očituju se u glavoboljama, migrenama, mučnini, vrtoglavici te bolovima u mišićima. Osobe koje imaju problema sa srcem mogu osjetiti brže lupanje srca, nepravile otkucaje i neugodu u prsima. Upravo za vrijeme ovakvih klimatskih uvjeta veća je pojava srčanih udara.
Kako spriječiti neugodu i simptome
Prije svega pokušajte pratiti vremensku prognozu i pripremiti se na promjene vremena. Iako nema magično recepta ili lijeka koji će pomoći meteorpatima, postoje tehnike koje mogu ublažiti simptome.
Eterična ulja - ulje lavande čudo je prirode, a nekoliko kapi na dan uklonit će tenziju i razbistriti um.
Kamilica - uvijek pri ruci imajte čaj od kamilice ili limuna jer će spriječiti iritabilnost i tenziju. Redovito ispijanje čajeva uklonit će simptome nakon sedam dana.
Prirodni napitci - čim primjetite da će se vrijeme promijeniti nabavite čajeve i trave koje mogu opustiti živce i mišiće. Prirodni čajevi posebno su korisni za prijelaz iz jesena u zimu.
Valerijana - čaj od biljke valerijane jedno je od najboljih pića za insomniju pa je idealan i za one koji se bore s promjenama vremena.
Vježbanje - tjelovježba je prijeko potrebna. Pokušajte prakticirati rastezanje jer će mišići postati elastičniji i otporniji na fluktacije klimatskih uvjeta.
Sve u svemu, no nije to jednostavno...
