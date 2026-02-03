Hrana koja blokira unos vitamina i minerala

Bez obzira što se unos nutrijenata može činiti jednostavnim, stvarnost je složenija, jer način na koji kombinirate namirnice može biti jednako važan kao i sam njihov izbor. Neke kombinacije poboljšavaju iskoristivost nutrijenata, dok druge mogu ometati njihovu apsorpciju, čime se smanjuje učinkovitost i dobrobit zdrave prehrane

Kombinacije koje ometaju apsorpciju hranjivih tvari

Šalica čaja ili kave uz zdjelu žitarica jedan je od najčešćih doručaka, no upravo ti napitci mogu spriječiti tijelo da u potpunosti iskoristi hranjive tvari iz obroka. Polifenoli i tanini iz čaja i kave, iako su antioksidansi, vežu se za željezo u probavnom sustavu, stvarajući spojeve koje tijelo ne može apsorbirati. To je posebno važno za vegetarijance koji se oslanjaju na biljne izvore željeza. Rješenje je jednostavno: čaj ili kavu treba konzumirati barem sat vremena prije ili nakon obroka, jer je tada utjecaj na apsorpciju željeza znatno manji.

Još jedna česta kombinacija koja može ometati unos nutrijenata jest lisnato povrće poput špinata u kombinaciji s namirnicama bogatim kalcijem, poput sira. Špinat, blitva i listovi cikle prirodno sadrže oksalate - spojeve koji se vežu za kalcij i tako sprječavaju njegovu apsorpciju u krvotok. Primjerice, iako je pita od špinata i fete mnogima omiljena, nije najbolji izbor za unos kalcija. Razinu oksalata moguće je smanjiti kuhanjem povrća na pari.

Ipak, riječ je o dvosjeklom maču: ako se oksalati ne vežu za kalcij, mogu završiti u bubrezima i pridonijeti nastanku bubrežnih kamenaca. Zato se osobama sklonima tim problemima preporučuje upravo kombiniranje takvog povrća s izvorima kalcija.

Na kraju, kombinacija čaše vina i odreska također nepovoljno utječe na apsorpciju hranjivih tvari. Alkohol oštećuje stanice probavnog sustava koje su odgovorne za apsorpciju vitamina B1, B12 i folne kiseline, a upravo crveno meso sadrži velike količine tih vitamina. Jedini način da se to izbjegne jest izbjegavati alkohol uz obrok, odnosno konzumirati dodatke prehrani u drugo vrijeme.

Kombinacije koje poboljšavaju apsorpciju

Srećom, postoje i kombinacije koje olakšavaju apsorpciju nutrijenata. Dok spoj špinata i sira nije idealan, špinat i limun čine izvrstan par. Špinat i leća bogati su ne-hem željezom, koje se slabije apsorbira od hem željeza iz mesa. No vitamin C iz limuna pomaže u njegovoj pretvorbi u oblik koji tijelo lakše apsorbira, pa dodavanje limunovog ili limetinog soka jelima na bazi špinata može znatno povećati njihovu nutritivnu vrijednost.

Zdrave masti, poput maslinovog ulja, također igraju važnu ulogu. Vitamini A, D, E i K topivi su u mastima, što znači da ih tijelo učinkovitije iskorištava ako se unose zajedno s izvorima masnoće. Dodavanje malo maslinova ulja pečenim mrkvama povećava apsorpciju vitamina A, dok će avokado u salati od kelja poboljšati unos vitamina K.

Posljedice manjka vitamina D

Manjak vitamina D u tijelu može dovesti do toga da kosti postanu tanke, lomljive ili deformirane. Također se pretpostavlja da vitamin D ima ulogu u regulaciji inzulinske osjetljivosti, krvnog tlaka i imunološke funkcije, što se povezuje s bolestima srca i rakom, iako su ta područja još predmet istraživanja. Niska razina vitamina D već se dugo dovodi u vezu s povećanim rizikom od multiple skleroze.

Iako odrasli često prehranom ne unesu dovoljne količine, izlaganjem sunčevoj svjetlosti moguće je nadoknaditi manjak. Za većinu odraslih to nije razlog za brigu, no određene skupine - poput osoba s prekomjernom tjelesnom težinom, osoba tamnije puti i starijih od 65 godina - mogu imati smanjenu razinu zbog prehrane, manjka sunčeve svjetlosti ili drugih čimbenika.