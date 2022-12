Ribe - godišnji horoskop za 2023.

Ribe će ovu godinu provesti radeći na svim razinama, od posla do ljubavi, a cilj će biti vrlo jasno postavljen - biti uspješan. No, neće sve to ići baš tako tako kao što bi željeli, ali uz dovoljno truda ipak ćete na kraju biti potpuno zadovoljni svojim uspjehom.

POSAO

Promjene su ove godine glavna riječ u vašem vokabularu, pogotovo kad je posao u pitanju. Napravit ćete mnoge velike i male promjene u poslovnom okruženju sve do sredine svibnja kako bi postavili sve na noge i bili zadovoljni onime što ste napravili. Nakon toga dolazi vrijeme još intenzivnijeg rada, dogovora, sastanaka i ugovora koji bi trebali postaviti temelje za posao koji vam stvarno leži i koji je prava stvar za vas - kako bi mogli živjeti na način koji se vama sviđa.

LJUBAV

Prva tri mjeseca ove godine bit će ključna što se tiče veza i ljubavi - ono što će se sada dogoditi obilježit će duži period vašeg života. Neki će pronaći novu ljubav, drugi će samo potvrditi sebi i partneru da mogu nastaviti živjeti zajedno, a sve to je jednostavno tako zato što ulazi Saturn u vaš znak koji će prvo napraviti cirkus samim ulaskom u Ribe, da bi onda na neki način zamrznuo stanje i učvrstio ga kako bi postalo stabilno i mirno. A zapravo, Ribama tako i odgovara...

ZDRAVLJE

Kako Ribama dolazi Saturn, treba biti oprezan i očekivati sve najgore - kako bi se dogodilo najbolje, kako to već ide s tim velikim i teškim planetama. Znači, biti opušten i miran, no istovremeno aktivan i zdrav.

Evo godišnjeg horoskopa za 2023. za svaki pojedinačni znak horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK





LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION





STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE







Ovaj horoskop je autorski zaštićen i nije dozvoljeno njegovo kopiranje i objavljivanje u drugim medijima u bilo kojem obliku osim u obliku linka koji vodi na originalni članak uz najviše 300 znakova prenešenog teksta. © Metro-portal