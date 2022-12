Vodenjak - godišnji horoskop za 2023.

Vodenjak može naučiti par dobrih lekcija ove godine, pogotovo kad je u pitanju odgovornost ne samo prema sebi, nego i prema drugima. Srećom godina je takva da će te lekcije jednostavno sjesti na svoje mjesto Vodenjacima i povesti ih naprijed, koliko god se može vidjeti...

POSAO

Od samog početka godine kreće prilično intenzivno razdoblje u kojem će se Vodenjaci možda čak i malo izgubiti na početku, ali će vrlo brzo pohvatati sve konce i uzeti uzde u svoje ruke. Naime, osim što trebaju postati odgovorni, trebaju napokon shvatiti što je njihov cilj u životu i krenuti prema njemu - a to je, da se ne zavaravamo, ugodan i dobar posao i dobra zarada. E pa, ovo je ta godina, to je godina u kojoj ćete uspjeti nametnuti svoja pravila i ostati dosljedni, kako bi ostatak života postao puno lakši za vas. Pripremite se, polijećemo!

LJUBAV

Za razliku od posla, na kojem ćete napredovati do zvijezda, činit će vam se da će ljubavni život biti kompliciran i zahtjevniji od ostalih dijelova vašeg života. No, to zapravo nije tako - jednostavno ćete se morati prilagoditi na način kako svijet izgleda i djeluje, ne na onaj svijet u koji često pobjegnete kako bi vam tamo bilo lakše. Pogotovo budite vrlo pažljivi tijekom ljeta, da se ne dogode izuzetno loše situacije na ljubavnom planu koje ćete morati popravljati sve do kraja godine.

ZDRAVLJE

Proljeće i jesen bit će vam jednostavni i zdravi dijelovi godine, no zato će ljeto i zima biti prilično grozni ako ne bude dovoljno pametni da se na vrijeme pripremite i odete na sve preglede koji vam trebaju... jer Vodenjaci znaju zaboravljati takve stvari.

