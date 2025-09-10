Povrće koje radi dobro vašem srcu

Određene vrste povrća sadrže prirodne tvari koje pomažu u snižavanju lošeg (LDL) kolesterola, podupiru zdrav krvni tlak i štite krvne žile od oštećenja. Osim što su ukusne, ove namirnice obiluju vitaminima, mineralima i vlaknima, što ih čini odličnim izborom za svakodnevnu prehranu. Donosimo pregled devet vrsta povrća koje se posebno ističu svojim blagotvornim učinkom na srce.

Brokula - brokula sadrži sulforafan - snažan antioksidans koji štiti krvne žile i pomaže u snižavanju lošeg kolesterola. Uz to, bogata je vlaknima koja vežu masti u probavnom sustavu, čime se dodatno smanjuje razina kolesterola u krvi. Najbolje je kuhati je na pari kako bi zadržala što više korisnih tvari.

Cikla - cikla sadrži nitrate koji se u tijelu pretvaraju u dušikov oksid, tvar koja opušta krvne žile i poboljšava cirkulaciju. Osim toga, sadrži betain, nutrijent koji podržava zdrav rad jetre i ravnotežu kolesterola, čime se pomaže i elastičnosti arterija.

Češnjak - češnjak sadrži alicin - spoj koji smanjuje razinu lošeg kolesterola i istovremeno potiče dobar (HDL) kolesterol. Osim toga, njegovo protuupalno djelovanje štiti krvne žile i pomaže u regulaciji krvnog tlaka.

Kelj - kelj je iznimno bogat hranjivim tvarima važnima za zdravlje srca. Sadrži vlakna, vitamin K i antioksidanse koji pomažu u održavanju zdrave razine kolesterola te jačaju krvne žile. Može se konzumirati sirov, kuhan ili pripremljen kao prilog.

Mrkva - mrkva je bogata topivim vlaknima koja vežu kolesterol u crijevima i sprječavaju njegovu apsorpciju u krv. Osim toga, sadrži beta-karoten, antioksidans koji štiti arterije i može pomoći u prevenciji nakupljanja plaka u krvnim žilama.

Patlidžan - ljubičasta kora patlidžana sadrži nasunin - snažan antioksidans koji štiti stanice krvnih žila. Patlidžan je također bogat vlaknima koja pomažu u regulaciji kolesterola, a redovitom konzumacijom može se pridonijeti zdravom krvnom tlaku.

Prokulice - prokulice sadrže sulforafan, spoj koji štiti krvne žile i doprinosi smanjenju kolesterola. Obiluju vlaknima koja pospješuju probavu, a vitamin C iz ovog povrća dodatno jača funkciju arterija. Uključivanjem prokulica u prehranu unosimo učinkovitu zaštitu za zdravlje srca.

Rajčica - rajčice su bogate likopenom, antioksidansom koji pomaže u zaštiti krvnih žila i snižavanju LDL kolesterola i triglicerida. Također sadrže kalij i folat, koji doprinose zdravom krvnom tlaku. Kuhane rajčice - primjerice u umacima - još su učinkovitije jer je likopen tada lakše iskoristiv.

Špinat - špinat je jedno od najpoznatijih lisnatih povrća koje povoljno djeluje na zdravlje srca. Sadrži nitrate koji poboljšavaju protok krvi, a bogat je i vitaminom K1 koji pomaže u očuvanju elastičnosti arterija. Kalij iz špinata doprinosi regulaciji otkucaja srca i krvnog tlaka.