Najbolji način za mršavljenje

U posljednje vrijeme sve veći interes za vlakna, pa je pojam "fiber-maxxing" postao viralan i broji milijune pregleda. Nutricionisti ne spore da je riječ o važnom nutrijentu, posebno jer većina ljudi ne unosi dovoljno vlakana.

"Vlakna vas dulje drže sitima, što olakšava jesti manje bez osjećaja uskraćenosti", objašnjava savjetnik za prehranu i tjelovježbu dr. Chris Mohr za Parade. Dodaje da ona pomažu i u stabilizaciji razine šećera u krvi, čime sprječavaju nagle padove energije i prejedanje. Ipak, dijetetičari upozoravaju da nije svaka hrana bogata vlaknima korisna za mršavljenje.

Posebno ističu jedan popularan međuobrok koji može otežati gubitak kilograma - smoothie. "Smoothieji se mogu činiti zdravima, ali kada su puni voćnih sokova, sirupa ili zaslađenog jogurta, lako je unijeti puno više kalorija nego što mislite", kaže dr. Mohr.

Osim toga, budući da su tekući, ne zasite jednako kao čvrsta hrana, naglašava kardiološka dijetetičarka i edukatorica za dijabetes Michelle Routhenstein. Ona dodaje da mnogi slatki smoothieji imaju visok glikemijski indeks, što dovodi do naglih porasta i padova šećera u krvi te jačih želja za hranom.

Pravilno pripremljen smoothie može biti zdrav izbor

Dijetetičarka Lacy Puttuck upozorava da pretjeran unos dodanog šećera iz takvih napitaka može dovesti do niske razine energije, problema s jetrom, lošeg zdravlja crijeva i karijesa. Prema smjernicama American Heart Association, ženama se preporučuje ograničiti unos dodanog šećera na 100 kalorija dnevno (oko šest čajnih žličica), a muškarcima na 150 kalorija (oko devet čajnih žličica).

"Većina komercijalno dostupnih smoothieja sadrži šećer u količinama koje premašuju tu granicu", upozorava Puttuck.

Ipak, stručnjaci napominju da pravilno pripremljen smoothie može biti zdrav izbor. "Cilj je uključiti vlakna i proteine za sitost, ali izbjeći zamku dodanog šećera", kaže dijetetičarka Rachel Gargano.

Ona preporučuje bazu od obranog ili biljnih mlijeka bez šećera, smrznuto bobičasto voće, lisnato povrće te izvor proteina poput grčkog jogurta ili proteinskog praha bez dodataka. Uz takve opcije, vlakna mogu biti važan saveznik u mršavljenju.