Festival Sounded Bodies od 9. do 11. listopada u Zagrebu

Od 9. do 11. listopada 2025. Zagreb će ugostiti novo izdanje festivala Sounded Bodies, manifestacije posvećene susretu tijela, pokreta i zvuka u izvedbenim umjetnostima. Festival će se održati u Zagrebačkom plesnom centru i prostoru Liberdance, a na njemu će sudjelovati umjetnici iz Hrvatske, Argentine i Italije.

Program otvara 9. listopada u 20 sati u ZPC-u hrvatski umjetnički kolektiv Malo Sutra (Bruno Isaković i Mia Zalukar) s predstavom Wanderlust. U ovom glazbeno-plesnom improv jamu, ples i glazba spajaju se u jedinstveno izvedbeno iskustvo za publiku.

Od 9. do 11. listopada, svakoga dana od 13 do 17 sati u Liberdanceu, Lana Hosni vodi Ansambl za svjetlucajuće, afektivno i fiktivno zajedno s Ivanom Bojanić, Danijelom Renić, Viktorijom Bubalo, Ivanom Vojnić Vratarić, Emom Crnić i Ivom Korenčić. Ovaj umjetnički LAB bavi se pitanjem kako emocionalni i misaoni obrasci oblikuju način na koji mislimo, doživljavamo i stvaramo ples. Proces se otvara publici, koja može sudjelovati u istraživanju ili se uključiti u završnu prezentaciju kroz gledanje, razgovor ili čak odmor. Hosni tako nastavlja svoje dugogodišnje istraživanje odnosa osobnog i kolektivnog iskustva u koreografskim praksama.

U petak, 10. listopada u 20 sati u ZPC-u gostuje talijanski kolektiv Corps Citoyen s predstavom Barrani: La doppia assenza. Djelo se temelji na iskustvu migracija i konceptu „dvostruke odsutnosti" - situaciji u kojoj migrant ne pronalazi prostor ni u zemlji podrijetla ni u zemlji dolaska. Nostalgija, egzil i materinski jezik utkane su u koreografiju koja tijelo pretvara u arhiv gesta , sjećanja i rituala. „Barrani", što u tuniskom arapskom znači stranac, posvećeno je generaciji dijaspore i nenativnim europskim građanima, a izvedba spaja prisutnost i odsutnost u jedinstvenoj scenskoj formi.

Završni dan festivala, subota 11. listopada, donosi dvije izvedbe iz Argentine. U 19 sati u ZPC-u nastupa Gonzalo Quintana s predstavom La Consagración de Nadie, bio-dramatskim projektom koji prati Micaelu Fariñu, opernu pjevačicu i glumicu koja nikada nije uspjela pronaći mjesto u opernoj sceni Buenos Airesa. U formi dokumentarnog teatra, izvedba isprepliće motive uspjeha, frustriranih snova, obiteljskih i ljubavnih odnosa, te postavlja pitanje osobnog puta, sudbine i uloge umjetnika u društvu. U 21:00 sati istog dana uslijedit će izvedba Que Funcione argentinske umjetnice Lucíe Giannoni, imerzivni performativni i politički eksperiment u kojem publika postaje središnji sudionik. Ulaskom u prostor gledatelji preuzimaju aktivnu ulogu, suočavajući se s izazovima donošenja odluka, pregovaranja i zajedničkog djelovanja. Projekt istražuje odnos pojedinca i zajednice, moći i otpora, stvarajući antihegemonijski prostor u kojem se razlike vrednuju kao temelj stvaranja spontanog, kolektivnog „MI".

Ulaznice za izvedbe dostupne su putem mrežnih stranica Zagrebačkog plesnog centra www.zagrebackiplesnicentar.hr. Detaljnije informacije o programu festivala pronađite na www.thisisadominoproject.org. Pridružite se ovogodišnjem izdanju festivala Sounded Bodies i uronite u jedinstvena iskustva tijela, zvuka i zajedništva.