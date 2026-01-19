Udruga plesnih umjetnika Hrvatske (UPUH) i Udruga profesionalnih plesnih umjetnika PULS (UPPU PULS) objavile su nominacije za Godišnje strukovne nagrade za suvremeni ples za 2025. godinu. Dodjela nagrada održat će se 24. siječnja u 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru. Ulaz na dodjelu nagrada je slobodan.

U kategoriji za najbolju koreografiju nominirane su „HIHI" Ivane Bojanić, „Rekonstrukcije: koreografske intervencije na strukturi površine - trajanje, erozija, akumulacija, nestajanje" Marjane Krajač te „Dvije stolice" Kate Foley.

Za najbolju izvedbu nominirane su Martina Tomić, Ida Jolić/Ema Crnić, Viktoria Bubalo, Marta Krešić, Filipa Bavčević i Nastasja Štefanić Kralj u predstavi „All' arme". U ovoj su kategoriji također nominirane Ivona Medić i Sanja Polić za izvedbu u predstavi „Dvije stolice" te Roberta Milevoj za izvedbu u predstavi „S Robertom".

U kategoriji ohrabrenja za izvođačicu do 25 godina nominirane su Jana Božić, Lara Kapeloto i Iva Katarinčić.

Za najbolju predstavu u cjelini natječu se „Never Again" Mateje Bilosnić u produkciji Zagrebačkog plesnog ansambla, „Intermezzo" Filipe Bavčević i Nastasje Štefanić Kralj u produkciji Tene Bošnjaković te „Nepostojano mjesto" Irme Omerzo u produkciji MARMOT-a.

O dobitnicima odlučuje stručan, neovisan i međunarodni žiri koji vrednuje prijavljena ostvarenja realizirana tijekom 2025. godine. Imena članova žirija bit će objavljena nakon dodjele nagrada, zajedno s obrazloženjima.

Tijekom svečanosti dodjele bit će dodijeljena i posebna Nagrada za izuzetan umjetnički doprinos i razvoj suvremenog plesa u Republici Hrvatskoj.

„Ove su nagrade jedini godišnji presjek aktualne plesne produkcije u Hrvatskoj. Godišnji ritam vrednovanja važan je jer omogućuje pravovremenu vidljivost ostvarenja na sceni koja se razvija brzo i kontinuirano", ističe Silvia Marchig, članica Upravnog odbora UPUH-a.

Una Štalcar-Furač, iz Upravnog odbora UPPU-a PULS, dodaje: „Riječ je o nacionalnim strukovnim nagradama usmjerenima isključivo na suvremenu plesnu umjetnost u njezinoj punoj širini, od kazališnih i interdisciplinarnih praksi do radova u alternativnim prostorima izvedbe. Strukovne nagrade dodjeljuju se zahvaljujući angažmanu samih plesnih umjetnika i suradnika, uz programsku podršku Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba te Zaklade Kultura nova".