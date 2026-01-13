Za 20. obljetnicu Kazalište Planet Art daruje gledatelje

Kazalište Planet Art će od 22. do 31. siječnja u Histrionskom domu obilježiti 20 godina postojanja izvedbama šest predstava od kojih su neke na repertoaru 20, 15, 12 i 11 godina.

Za svaku izvedbu Planet Art je osigurao po 40 ulaznica (po 2 za svakog gledatelja) kao dar povodom slavlja, a njih će dobiti oni gledatelji koji prvi dođu do blagajne Histrionskog doma.

Predstave koje ćemo moći vidjeti su Velika Zvjerka, Tko je ovdje lud?, Ritina škola, Posljednja Freudova seansa, Ljubavna pisma i Tere i Luce, a zadnje dvije predstave tom će prilikom obilježiti i svečanu 100. izvedbu.

Planet Art je tijekom 20 godina producirao 16 naslova i 4 posebna projekta, njegove su predstave izvedene više od 1800 puta, a pogledalo ih je više od pola milijun gledatelja. Planet Art je za svoje predstave osvojio 50 domaćih i inozemnih nagrada što ga čini najnagrađivanijim kazalištem u odnosu na broj naslova koje je postavilo.

Ideja koju ovo kazalište prati od samih početaka 2005. godine je postavljati na scenu suvremene drame koje se bave temama, pojavama, idejama, često i tabuima, prisutnima u našem društvu i otvarati dijalog o njima.

Naravno, sve te teme ne bi bile tako prepoznate da Planet Art nije jednako angažirano slijedio umjetničku izvrsnost, od kvalitetnih dramskih tekstova ili obrada do vrhunskih glumačkih postava koje su gledateljima pružale maksimalnu identifikaciju te tako pružile cjelovit umjetnički doživljaj.

U Planet Artu su neke od svojih najupečatljivijih i najboljih uloga ostvarili vrhunski hrvatski glumci svih generacija počevši od Pere Kvrgića, Lele Margitić, Slavice Knežević, Gordane Gadžić, Jasne Palić Picukarić, Anje Šovagović, Jasne Bilušić, Marije Jerneić, Slavka Jurage, Marka Torjanca do Nataše Janjić, Zrinke Cvitešić, Vande Winter, Natalije Đorđević, Maje Posavec, Anastasije Jankovske, Nancy Abdel Sakhi, Petre Kurtele, Lane Gojak, Luke Dragića, Franje Dijaka, Filipa Juričića, Amara Bukvića, Roberta Kurbaše, Filipa Križana, Slavena Španovića, Janka Popovića Volarića, Matije Kačana, Filipa Vidovića i Paška Vukasovića