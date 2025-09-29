Niste se baš naspavali? Nije to zdravo...

Povremena neprospavana noć nije razlog za brigu, ali kronični manjak sna može ostaviti ozbiljne posljedice na tijelo i um.

Zdravstvena psihologinja i stručnjakinja za spavanje dr. Sue Peacock objasnila je što se događa kada redovito spavamo šest sati ili manje. Ako se često osjećate iscrpljeno, razdražljivo ili vam nedostaje koncentracije, možda je vrijeme da promijenite navike spavanja.

Debljanje i pad produktivnosti - manjak sna može dovesti i do neželjenog debljanja, slabije koncentracije i smanjene učinkovitosti tijekom dana. Sve su to razlozi zbog kojih stručnjaci preporučuju da san ne bude posljednja stvar na popisu prioriteta.

Povezanost tjeskobe i lošeg sna - nedostatak sna i tjeskoba često idu ruku pod ruku. Dr. Peacock kaže da se između njih stvara začarani krug, loš san može uzrokovati tjeskobu, a tjeskoba može otežati usnivanje. "Mozak ostaje aktivan i preopterećen brigama, kao da je stalno u stanju pripravnosti, što otežava opuštanje i miran san", pojašnjava. Ovakvo stanje može oslabiti našu emocionalnu otpornost i smanjiti sposobnost uživanja u svakodnevnim, pozitivnim iskustvima.

Problemi s menstrualnim ciklusom - stručnjakinja za spavanje dr. Katharina Lederle dodaje kako kronični manjak sna može negativno utjecati na žensko zdravlje, posebno na menstrualni ciklus. "Nedostatak sna podiže razinu hormona TSH koji potiče rad štitnjače, a njegovo povećanje može uzrokovati poremećaje ciklusa, izostanak ovulacije, pa čak i amenoreju (izostanak menstruacije) ili učestale spontane pobačaje", objašnjava.

Slabiji imunitet - imunološki sustav neprestano štiti tijelo od virusa, bakterija i drugih prijetnji. No nedostatak sna otežava mu rad. Dr. Peacock ističe da je san usko povezan s radom imuniteta, tijekom spavanja tijelo proizvodi citokine, tvari koje pomažu u borbi protiv bolesti. "Citokini ne samo da štite tijelo, nego i potiču san, dajući našem organizmu energiju da se bolje bori protiv infekcija", objašnjava. Ako ne spavamo dovoljno, tijelo ne proizvodi dovoljno tih zaštitnih tvari, pa postajemo osjetljiviji na bolesti, a i oporavak traje dulje.

Ponekad je upravo odlazak u krevet pola sata ranije jedna od najboljih odluka koje možete donijeti za svoje zdravlje - već danas.