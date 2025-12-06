Strah je moguće izbrisati

Strah koji se vezuje uz neke negativne događaje može se izbrisati i poništiti, pokazalo je istraživanja znanstvenika Sveučilišta Uppsala. Oni su zaključili da se sjećanje koje se povezuje sa strahom stvara u procesu rekonsolidacije sjećanja.

Kako je to sjećanje na samom početku nestabilno, moguće je na njega utjecati, omesti proces trajnog pamćenja i ukloniti osjećaje straha koje to sjećanje izaziva u tijelu.

Dobrovoljci u istraživanju bili su podvrgnuti laganim elektrošokovima tijekom gledanja nekih fotografija, kako bi im se usadio strah. Drugi dan su pogledali iste fotografije i osjetili strah, a onda su podijeljeni u dvije grupe.

Prva je pogledala fotografije nekoliko puta, bez elektrošokova, i nakon par pokazivanja strah je nestao, dok je druga grupa napravila isto ali šest sati kasnije, i oni su i nadalje osjećali velik strah tijekom gledanja tih fotografija.

Znanstvenici su na taj način dokazali da je moguće utjecati na strah i stres vezan za neke neugodne događaje, no to mora biti prilično brzo nakon samog događaja kako bi se strah izbrisao.