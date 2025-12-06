« Lifestyle BODY&SOUL
objavljeno prije 7 sati i 16 minuta
Strah je moguće izbrisati

Ako se dovoljno brzo reagira, traumatična situacija bit će zapamćena na potpuno drugi način

Strah se može pobijediti
Strah se može pobijediti (Shutterstock)
Strah koji se vezuje uz neke negativne događaje može se izbrisati i poništiti, pokazalo je istraživanja znanstvenika Sveučilišta Uppsala. Oni su zaključili da se sjećanje koje se povezuje sa strahom stvara u procesu rekonsolidacije sjećanja.

Kako je to sjećanje na samom početku nestabilno, moguće je na njega utjecati, omesti proces trajnog pamćenja i ukloniti osjećaje straha koje to sjećanje izaziva u tijelu.

Dobrovoljci u istraživanju bili su podvrgnuti laganim elektrošokovima tijekom gledanja nekih fotografija, kako bi im se usadio strah. Drugi dan su pogledali iste fotografije i osjetili strah, a onda su podijeljeni u dvije grupe.

Prva je pogledala fotografije nekoliko puta, bez elektrošokova, i nakon par pokazivanja strah je nestao, dok je druga grupa napravila isto ali šest sati kasnije, i oni su i nadalje osjećali velik strah tijekom gledanja tih fotografija.

Znanstvenici su na taj način dokazali da je moguće utjecati na strah i stres vezan za neke neugodne događaje, no to mora biti prilično brzo nakon samog događaja kako bi se strah izbrisao. 

06.12.2025. 13:01:00
    
    armando
    06.12.2025. 17:34
    jedino se straha treba bojati
