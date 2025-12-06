4 smrznute namirnice čuvaju zdravlje srca

Mnogi vjeruju da su svježe namirnice nutritivno superiornije, no pravo blago za zdravlje srca često se krije u vašem zamrzivaču. Četiri ključne smrznute namirnice mogu vam pomoći sniziti kolesterol, smanjiti upale i pojednostaviti zdravu prehranu, piše EatingWell.

"Zamrzavanje čuva vitamine i minerale, a smrznute namirnice su izuzetno praktične za užurbane dane kada svježi proizvodi možda nisu dostupni", objašnjava nutricionistica dr. sc. Krutika Nanavati. "Također pomažu u smanjenju bacanja hrane i olakšavaju održavanje dosljedne prehrane zdrave za srce tijekom cijele godine."

Briga o srcu smanjuje rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i visokog krvnog tlaka, ali i štiti druge organe, poboljšava razinu energije te umanjuje rizik od kroničnih bolesti poput dijabetesa i bolesti bubrega.

Bobičasto voće - maline, borovnice, jagode ili kupine - opskrbite se svojim omiljenim bobičastim voćem. "Smrznuto bobičasto voće lako je dostupno, uvijek je u sezoni i prepuno je antioksidansa koji mogu smanjiti upalu i sniziti rizik od srčanih bolesti", ističe dr. med. Leonard Pianko, kardiolog s Floride. "Bobičasto voće zadržava svoje antioksidanse kada je smrznuto, čime se smanjuje rizik od hipertenzije i ateroskleroze, odnosno otvrdnuća arterija."

Edamame - edamame su mlade sojine mahune koje se beru prije sazrijevanja, a prepune su vlakana, biljnih proteina, kalija i antioksidansa. "Smrznuti edamame je jednostavno podcijenjen i uvijek ga preporučujem", kaže Nanavati. "Izuzetno je bogat biljnim proteinima i vlaknima; oboje je vrlo dobro za održavanje zdravih razina kolesterola. Ponekad ga pospem s malo soli ili čilija, a ponekad ga dodam u salate, zdjele sa žitaricama ili jela pržena u woku." Koristi edamamea za zdravlje srca pripisuju se njegovim topivim vlaknima, koja pomažu u snižavanju kolesterola te kaliju, koji može pomoći u regulaciji krvnog tlaka.

Losos - smrznuta masna riba, poput lososa, odličan je izbor za srce jer je prepuna omega-3 masnih kiselina, a ima malo zasićenih masti. "Vaše tijelo ne može proizvesti masne kiseline, zbog čega je ključno jesti hranu bogatu ovim hranjivim tvarima", kaže Pianko. "Pravilan proces zamrzavanja zadržava hranjive tvari, što može sniziti vaše trigliceride, smanjiti upale, poboljšati zdravlje vašeg srca i biti jednako zdravo kao svježa riba."

Špinat - špinat i drugo zeleno lisnato povrće bogati su nitratima, koji dokazano podržavaju zdravlje srca tako što smanjuju krvni tlak, opuštaju stijenke krvnih žila i poboljšavaju protok krvi. Nanavati smrznuti špinat naziva jednim od svojih spasitelja u kuhinji. U danima kada joj nedostaje vremena ili energije, kaže da je korisno imati zeleno povrće već oprano i nasjeckano te spremno za dodavanje u smoothieje, variva, juhe i omlete.

Smrznuta hrana može biti najbrži put do hranjivijih obroka, uz manje pripreme i bacanja hrane. Primjerice, smrznuto povrće možete dodati izravno u juhe, variva ili jela s tjesteninom za trenutačno povećanje volumena i nutrijenata bez potrebe za sjeckanjem... uglavnom, eksperimentirajte malo ;)