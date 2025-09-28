Idealna aktivnost za starije od 60 godina

Zdravstveni stručnjaci naglašavaju da tai chi može biti savršen način da stariji ispune svoje dnevne potrebe za kretanjem. Dr. Peter Wayne, profesor s Harvarda i specijalist za tai chi, ističe da se radi o jednoj od najboljih aktivnosti za ovu dobnu skupinu.

Preporuka stručnjaka je da odrasli, uključujući i one starije od 65 godina, tjedno imaju najmanje 150 minuta umjerenog ili 75 minuta intenzivnog vježbanja. No kako starimo, tijelo se teže nosi s naporima, a aktivnost može postati izazov. Upravo tu tai chi nudi rješenje - nježan je, ali istovremeno dovoljno učinkovit da podrži zdravlje.

Tai chi se često naziva meditacijom u pokretu. To je lagan oblik vježbanja koji pomaže i onima s ograničenom pokretljivošću. Nastao je u Kini prije nekoliko stoljeća, a s vremenom se razvio u pristupačnu i sigurnu aktivnost. Zbog sporih i kontroliranih pokreta, rizik od ozljeda minimalan je, što ga čini posebno pogodnim za starije osobe.

Prema dr. Wayneu, tai chi djeluje poput "lijeka za više problema" jer donosi širok spektar koristi. Redovito vježbanje pomaže u jačanju i održavanju fleksibilnosti, poboljšava ravnotežu i disanje, potiče opuštanje i smanjuje stres. Osim toga, pozitivno utječe na koncentraciju i pamćenje, a društveni aspekt vježbanja u grupi pruža dodatnu podršku i motivaciju.

Tai chi je jednostavan, siguran i ugodan način da starije osobe očuvaju zdravlje i kvalitetu života. U kombinaciji s pravilnom prehranom, može značajno pridonijeti vitalnosti i dobroj kondiciji u poznijim godinama.

Stoga, uputite se na tečaj ;)