Nespresso kaže da je vrijeme za klasike koji podsjećaju na cozy sezonu

Miris začina i dašak mente. Da, to su Gingerbread i Peppermint Pinwheel kapsule

Probajte Nespresso Gingerbread, recimo ;)
Probajte Nespresso Gingerbread, recimo ;) (Nespresso)
Iako se jesen tek zahuktala, dolazak hladnijih dana uvijek nas podsjeti na male rituale koji donose toplinu i udobnost u svakodnevicu. Nespresso je zato u svoju Vertuo kolekciju vratio dva sezonska klasika, Gingerbread i Peppermint Pinwheel - limitirano izdanje kapsula koje donosi prepoznatljive okuse i pretvara šalicu kave u cozy trenutak za sebe.

Inspirirani okusima koji već desetljećima stvaraju uspomene, Nespresso sezonske kapsule donose novu interpretaciju klasika. Gingerbread je balansirana kava s notama đumbira i začina, koji se savršeno nadopunjuju s blagim žitnim notama 100% Arabica kave iz Etiopije i Južne Amerike. Dodate li mlijeko, pretvara se u glatki, aromatični napitak koji podsjeća na najfiniji komad medenjaka.

Za one koji vole kontrast toplog i svježeg, tu je Peppermint Pinwheel, kava s blagim i slatkim notama mente. U kombinaciji s mlijekom, ova mješavina etiopske, srednjeameričke i južnoameričke Arabice pretvara se u kremasti napitak koji budi osjetila i donosi dašak razigranosti u svakodnevni ritual.

Oba okusa savršeno funkcioniraju sama za sebe, ali se pretvaraju u prave gastro poslastice kada ih pretvorite u recepte inspirirane klasičnim desertima:

Gingerbread Viennois

Potrebni sastojci:

  • 1 kapsula Gingerbread

  • 90 ml šlaga

  • 5 ml meda

  • 10 g medenjaka

Priprema:

  • Pripremite kapsulu Gingerbread direktno u šalicu.

  • Dodajte šlag preko kave.

  • Ukrasite komadićima medenjaka i prelijte medom.

Peppermint Pinwheel Viennois

Potrebni sastojci:

  • 1 kapsula Peppermint Pinwheel

  • 90 ml mlijeka

  • 1 žličica čokoladnog preljeva

  • 1 kockica Nespresso tamne čokolade

  • par listova svježe mente

Priprema:

  • U Aeroccino ulijte mlijeko i napravite hladnu mliječnu pjenu.

  • Pripremite kapsulu Peppermint Pinwheel direktno u šalicu.

  • Dodajte hladnu pjenu preko kave.

  • Ukrasite listovima mente, tamnom čokoladom i prelijte čokoladnim preljevom.

Jedan gutljaj Gingerbreada i vraćate se u mirisnu kuhinju punu medenjaka. Jedan gutljaj Peppermint Pinwheela i sve izgleda svježije i vedrije. Koji ćete danas odabrati?

02.10.2025. 13:00:00
    
