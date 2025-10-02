Dan u znaku omiljenog crnog napitka

Miris svježe mljevene kave, razgovori koji se stapaju s laganim žamorom i prostor u kojemu se sve čini baš nekako intimno i posebno - tako je izgledao Svjetski dan kave u Gourmet Punktu, kulinarskom kutku poznate food blogerice, autorice kuharice i Electrolux brend ambasadorice Sandre Rončević. Upravo ondje je predstavljen Electrolux 800 Coffee Machine, uređaj koji donosi dozu vrhunske kave izravno u dom i svakodnevne trenutke pretvara u male rituale vrijedne pamćenja.



Dora Martinović, Isabella Rakonić, Ana Radišić, Igor Jadan, Toma Marić i brojni drugi, imali su priliku otkriti što se krije iza filozofije „od zrna do šalice". Stručne savjete o pripremi savršene kave kod kuće podijelio je Nik Oroši, jedan od naših najcjenjenijih barista, pokazujući kako pažljivo birani detalji, od načina mljevenja do posluživanja, mijenjaju i okus i doživljaj kave. Uz demonstraciju, gosti su mogli vidjeti koliko preciznost i strast čine razliku i kako Electrolux aparat unosi taj profesionalni osjećaj u domaće okruženje.

Druženje je dodatno obogaćeno kreativnom radionicom personaliziranih šalica, na kojoj su gosti oslobodili maštu i izradili vlastiti, jedinstveni komad. Boje, linije i oblici, pažljivo oblikovani rukama sudionika, unijeli su osobni pečat u ovaj poseban dan svih kavopija i naglasili kako je kava više od napitka - ona je iskustvo, ritual i umjetnost. Posebnu čar cijelom iskustvu donijelo je zajedničko pripremanje tiramisua pod vodstvom Sandre Rončević. Uz miris netom skuhane kave iz Electrolux aparata i laganu razmjenu koraka i trikova, priprema ovog omiljenog deserta pretvorila se u ugodan trenutak druženja, stvaranja i uživanja. Svaki sloj, svaki gutljaj kave u procesu pripreme, podsjećao je na to kako maleni rituali mogu obogatiti svakodnevnicu i povezati ljude.



Electrolux 800 Coffee Machine spaja skandinavsku preciznost i talijansku tradiciju, a namijenjen je modernim ljubiteljima kave koji žele svakodnevni ritual podići na višu razinu. Više od samog uređaja, on je poziv da se zastane, stvori i podijeli, jer za Electrolux odličan okus počinje puno prije prvog gutljaja.