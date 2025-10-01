Dokle “vozi” tvoja šalica kave?
Šalica kave u Dubrovniku ‘vozi’ 46 km prema Zagrebu. U Osijeku? Samo 26...
Povodom Svjetskog dana kave, odlučili smo pretvoriti espresso u - kilometre!
Evo koliko "vrijedi" kava iz različitih gradova:
- Dubrovnik (€2.80) → 45.9 km
- Split (€2.10) → 34.4 km
- Osijek (€1.60) → 26.2 km
Primjer: Krećeš iz Splita prema Zagrebu? Dubrovačka kava te vozi do Trilja, sa splitskom stigneš do Dugopolja, a s osječkom jedva i do Dugopolja.
U istraživanju smo uzeli prosječne cijene espressa u šest hrvatskih gradova i usporedili ih s prosječnom cijenom autobusne karte na relaciji Split - Zagreb (410 km, 25 €), koristeći podatke s platforme Traveling.com. Jednostavnom računicom dobili smo koliko kilometara „vrijedi" jedna šalica kave.
Naravno, ne sugeriramo da kavu zamijeniš kartom - ali ovakve usporedbe ponekad pomognu bolje planirati put... i budžet.
01.10.2025. 14:00:00
