Nemojte sjediti cijeli dan, nije vam to zdravo
Dakle, kao što svi dobro znamo, nije zdravo sjediti cijeli dan... no, što se događa kad to radite? Kako se pokrenuti?
Dugotrajno sjedenje povezano je s većim rizikom od dijabetesa tipa 2, određenih vrsta raka i prerane smrti. Zbog toga je Joanna Dase, globalna stručnjakinja za fitness, podijelila četiri praktična savjeta kako ublažiti negativne učinke sjedenja i zaštititi zdravlje.
Ojačajte mišiće trupa - mišići trupa nisu samo trbušnjaci, oni uključuju i leđa te stabilizacijske mišiće koji drže tijelo uspravnim. "Vježbe poput planka, mosta i bicikl trbušnjaka angažiraju duboke mišiće koji štite i jačaju središnji dio tijela", navodi Dase i zaključuje: "Uključivanje vježbi za trup 2-3 puta tjedno pomaže aktivirati mišiće koji inače 'uspavaju' od sjedenja."
Redovito istežite kukove - bolovi u koljenima ili gležnjevima često počinju zbog ukočenih kukova, što se pogoršava dugotrajnim sjedenjem. "Kako biste to izbjegli, u svoju rutinu uključite nježno istezanje kukova, poput iskoraka u stajanju ili poze goluba", savjetuje Dase. "Svako istezanje zadržite najmanje 30 sekundi sa svake strane i ponavljajte ga svaka 2-3 sata kako biste dosljedno opustili napete mišiće", dodaje ona.
Uvedite trening snage - izgradnja mišića ključna je za sprečavanje gubitka mase i posljedica neaktivnosti. "Sjedilačko ponašanje može s vremenom uzrokovati slabljenje mišića jer se oni ne koriste niti opterećuju", objašnjava Dase. "Ne morate biti u teretani svaki dan, 30 minuta vježbanja koje kombinira snagu, kardio i istezanje dovoljno je za obnovu izdržljivosti i cirkulacije", ističe i preporučuje dva do tri treninga tjedno.
Uzmite česte pauze za kretanje - kratke pauze tijekom radnog dana mogu značajno smanjiti negativne učinke sjedenja. Kako izdvaja Dase, "predložila bih hodanje ili lagano istezanje svakih sat ili dva". Usredotočite se na otvaranje kukova i savijanje kralježnice, jer ta područja najviše trpe zbog sjedenja. Čak i 10-minutne sesije tri puta dnevno mogu napraviti veliku razliku.
Sve u svemu - nemojte predugo sjediti, dignite se, protegnite se...
