objavljeno prije 9 sati i 25 minuta
ODBOJNOST PREMA HRANI

Nemate teka? Evo kako ga vratiti

Voće poput jabuke, grožđa i limuna idealno je za poticanje probavnog sustava na djelovanje

Kakva vam je hrana?
Kakva vam je hrana? (Shutterstock)
Od samog pogleda na hranu mučno vam je. Ne osjećate glad i samo ste promrljali hranu kako se domaćica, majka ili baka ne bi uvrijedila. Treba li uopće komentirati važnost pravilne, zdrave i prije svega redovite ishrane? Gubitak teka je ozbiljan problem. Nedovoljan unos nutrijenata kao posljedicu može imati zatvor, konstipaciju, anoreksiju, bulimiju, vrtoglavicu i da ne nabrajamo dalje. Evo nekoliko namirnicama koje bi vam mogle pomoći da opet sjednete za stol s dobrim tekom:

Đumbir. Ovaj "medicinski" začin pomaže u liječenju brojnih zdravstvenih poremećaja. Brojni nutricionisti tvrde da đumbir potiče probavne enzime na djelovanje zbog čega se javlja osjećaj gladi i potreba za unosom hrane.

Grožđe. Sok iz grožđa ima specifično djelovanje na probavu. Pomaže pri nadutosti i problemima s plinovima a ujedno eliminira štetne tvari iz organizma. Izbacivanjem toksina iz tijela moguće je da će vam se tek vratiti vrlo brzo.

Limun. Pun je vitamina C koji osnažuje imunitet. No, to nije sve. Antioksidanti u njemu izravno djeluju na toksine koji se nalaze u jetrima i bubrezima poboljšavajući ujedno i djelovanje probavnog trakta.

Jabuka. Za ovo voće već se zna da budi tek. Njeni sastojci stimuliraju lučenje pepsina, probavnog enzima u želudcu, ubrzavajući na taj način i probavu. Konzumiranje barem jedne jabuke na dan bilo bi idealno.

Naranča. Evo voća koje je iznimno dobre za vraćanje teka. Kao i kod limuna, i u naranči je mnogo vitamina C koji potiče lučenje probavnih sokova, a to je, logično, i više nego poželjno za dobru probavu

Važno je zapamtiti da je dobar apetit znak dobrog zdravlja. Razlozi za njegovo gubljenje mogu biti brojni - depresija, stres, trbušni problemi i infekcije. Ako niste u stanju sami riješiti problem, ne oklijevajte s posjetom liječniku.

30.01.2026. 13:01:00
    
Razgovor RSS komentara novi komentar ↓
  1. avatar
    njmhj
    19.05.2012. 22:48
    dobro, a kako da ga zaustavimo? XD
Novi komentar
nužno
nužno

